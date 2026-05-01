Britney Spears é acusada de dirigir sob influência de álcool e drogas

Audiência de acusação está marcada para a próxima segunda-feira (4). PASCAL GUYOT / AFP

Britney Spears foi acusada na Califórnia nesta quinta-feira (30) de dirigir sob a influência de drogas e álcool, apontaram as autoridades.

A estrela pop de 44 anos teria dirigido sob a influência combinada de álcool e pelo menos uma droga, informou o Gabinete do Promotor do Condado de Ventura.

A denúncia criminal, porém, não especifica qual o tipo de substância usada ou a quantidade que ela teria consumido. A artista ainda não se manifestou.

Britney, que desde então entrou em tratamento contra abuso de substâncias, foi presa em 4 de março após ser parada enquanto dirigia sua BMW preta em alta velocidade na rodovia U.S. 101, perto de sua casa, informou a Patrulha Rodoviária da Califórnia.

Na ocasião, ela realizou uma série de testes de sobriedade no local e foi presa por suspeita de dirigir sob a influência de substâncias ilícitas. Ela então foi levada para uma prisão do Condado de Ventura, de acordo com a polícia.

A artista foi liberada sob fiança no dia seguinte. A polícia concluiu a investigação e a apresentou aos promotores em 23 de março.

Um representante da cantora afirmou na época que as ações da artista eram "completamente indesculpáveis" e disse que isso seria idealmente "o primeiro passo para uma mudança muito necessária na vida de Britney".

Ela se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação pouco mais de um mês após a prisão, disse seu representante.

A audiência de acusação está marcada para a próxima segunda-feira (4). Por se tratar de uma contravenção, ela não será obrigada a comparecer ao tribunal, segundo os promotores.

Os promotores disseram que o caso será tratado de acordo com o protocolo padrão para réus sem histórico de DUI – abreviação para dirigir sob influência, na tradução, sem acidente ou ferimentos e com baixo nível de álcool no sangue.

No tribunal, na próxima segunda, Spears receberá a oferta do que é chamado de "wet reckless". O acordo judicial geralmente propõe que o réu se declare culpado e receba um ano de liberdade condicional – participando de cursos e pagando multas e taxas exigidas pelo Estado.

A oferta é comum, especialmente para réus que demonstraram iniciativa própria para buscar tratamento.

A cantora tem uma casa no Condado de Ventura, logo fora da divisa com o Condado de Los Angeles.

A audiência de Britney será realizada na cidade de Ventura, uma comunidade litorânea de cerca de 110 mil habitantes, a aproximadamente 113 quilômetros do centro de Los Angeles.

Problemas com a Justiça

Não é a primeira vez que Britney enfrenta problemas com a Justiça. Em 2007, a cantora foi acusada em quatro contravenções após se envolver em uma colisão com um carro estacionado em Los Angeles.

As acusações relacionadas à batida foram retiradas depois que ela pagou os danos ao proprietário do veículo, e um júri a absolveu da última acusação – a de dirigir sem carteira de habilitação válida na Califórnia.

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Aquele mesmo período foi marcado por uma série de episódios turbulentos na vida da cantora.