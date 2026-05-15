Anitta diz que não quer ser mãe no momento, mas considera adoção no futuro: "Tanta gente esperando para ser amada"

Anitta atualmente divulga seu novo álbum, "#Equilibrivm". Divulgação / Divulgação

Anitta, de 33 anos, revelou que não sente desejo de se tornar mãe – pelo menos não tão cedo ou por meio da gravidez.

Em entrevista à revista Glamour, publicada nesta sexta-feira (15), a cantora, que lançou recentemente o álbum #Equilibrivm, contou que passou por diversos processos de autoconhecimento que a ajudaram a lidar com a carreira, expectativas e escolhas de vida.

— Depois que mergulhei nessa busca por mim mesma, não me enxergo sentindo prazer ou sendo feliz tendo filhos. Não congelei óvulos, não penso nisso. Pode ser que mude lá na frente? Claro, não sou fechada a nada na minha vida, a gente vive em constante evolução e mudança. Mas, hoje, ainda vejo como uma função injusta e desequilibrada.

No entanto, a cantora não descarta a possibilidade de mudar de ideia um dia. Quando questionada sobre um possível congelamento de óvulos – prática normalmente adotada por mulheres que desejam preservar a chance da maternidade por mais tempo – Anitta não vê vantagens:

— Se eu mudar de opinião, tem tanta criança no mundo que não tem pais, tanta gente esperando para ser amada. Se der vontade, no futuro, não terei esse problema. Congelar óvulos é uma função pesada, altera todos os hormônios. Tenho a saúde muito fragilizada desde a covid-19, então não vejo vantagem em colocá-la em risco. Acredito que tudo que é para acontecer, acontece. Então se for para o meu bem, para a minha felicidade, vai acontecer.

Hoje com mais de 60 milhões de seguidores no Instagram, Anitta conta com diversos fãs, de todas as idades, que acompanham sua música e se inspiram em sua figura. A cantora ressalta que se considera um "modelo a ser seguido":

— Me considero um modelo a ser seguido no sentido de princípios e caráter. Não quero ter filhos, mas se tivesse, gostaria de ser uma inspiração. Quando olho para a minha história, penso: ‘Eu não tinha nada, estudei muito, sempre fui a melhor aluna das escolas que frequentei, trabalhei e me esforcei muito, dou muito valor à minha família, ajudo o quanto posso e o quanto eles precisam.

Anitta não deixou de mencionar que cometeu erros, mas ainda possui princípios bem definidos dos quais se orgulha: