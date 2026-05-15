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Anitta diz que não quer ser mãe no momento, mas considera adoção no futuro: "Tanta gente esperando para ser amada"

Cantora também revelou que não congelou óvulos por não ver vantagens na possibilidade 

Zero Hora

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