Angélica apoia Virgínia Fonseca após término com Vini Jr: "Não se deve aceitar o mínimo quando merecemos mais"

Angélica e Virgínia conversaram por chamada de vídeo. Reprodução / TV Globo / Divulgação / @virginia / Instagram

A apresentadora Angélica publicou um story em seu Instagram com uma mensagem para Virgínia Fonseca, que anunciou na sexta-feira (15) o término de seu namoro com o jogador Vinicius Junior (Vini Jr.).

Angélica escreveu que "não se deve aceitar o mínimo de respeito, afeto ou reconhecimento quando merecemos mais! Todas merecemos", e marcou a influenciadora Virgínia, completando o post com o hashtag #meninasuperpoderosa.

Mais cedo neste sábado (16), Virgínia publicou um story com o print de uma chamada de vídeo que fez com o casal Angélica e Luciano Huck. A influenciadora escreveu que a ligação "melhorou" seu dia.

Angélica publicou mensagem para VIrgínia Fonseca em seu story do Instagram. Reprodução / @angelicaksy / Instagram

O término de Virgínia e Vini Jr.

O namoro de Virgínia com o jogador Vinicius Junior durou sete meses e chegou ao fim na última sexta-feira (15). Os dois estavam juntos desde 2025 e sua relação foi marcada por uma série de polêmicas.

No início deste mês, seguidores perceberam que Virginia deixou de interagir nas publicações de Vini Jr. e também parou de repostar conteúdos relacionados ao jogador.

Os rumores de crise aumentaram depois que o atleta apagou dos stories uma foto ao lado da influenciadora, sem que ela republicasse a postagem.

O anúncio oficial do término veio na sexta, quando Virgínia anunciou a decisão via story no Instagram (veja abaixo).

Leia abaixo o post de Virginia na íntegra