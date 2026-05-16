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Angélica apoia Virgínia Fonseca após término com Vini Jr: "Não se deve aceitar o mínimo quando merecemos mais"

Virgínia e Vini Jr. anunciaram o fim de seu relacionamento na última sexta-feira (15)

Zero Hora

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