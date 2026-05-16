Angélica apoia Virgínia Fonseca após término com Vini Jr: "Não se deve aceitar o mínimo quando merecemos mais"

A apresentadora Angélica publicou um story em seu Instagram com uma mensagem para Virgínia Fonseca, que anunciou na sexta-feira (15) o término de seu namoro com o jogador Vinicius Junior (Vini Jr.).
Angélica escreveu que "não se deve aceitar o mínimo de respeito, afeto ou reconhecimento quando merecemos mais! Todas merecemos", e marcou a influenciadora Virgínia, completando o post com o hashtag #meninasuperpoderosa.
Mais cedo neste sábado (16), Virgínia publicou um story com o print de uma chamada de vídeo que fez com o casal Angélica e Luciano Huck. A influenciadora escreveu que a ligação "melhorou" seu dia.
O término de Virgínia e Vini Jr.
O namoro de Virgínia com o jogador Vinicius Junior durou sete meses e chegou ao fim na última sexta-feira (15). Os dois estavam juntos desde 2025 e sua relação foi marcada por uma série de polêmicas.
No início deste mês, seguidores perceberam que Virginia deixou de interagir nas publicações de Vini Jr. e também parou de repostar conteúdos relacionados ao jogador.
Os rumores de crise aumentaram depois que o atleta apagou dos stories uma foto ao lado da influenciadora, sem que ela republicasse a postagem.
O anúncio oficial do término veio na sexta, quando Virgínia anunciou a decisão via story no Instagram (veja abaixo).
Leia abaixo o post de Virginia na íntegra
"Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de sem quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito. Sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação. Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho. Peço respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha. Obrigada."