Alanzoka e Maethe revelam nascimento do primeiro filho após gestação secreta: "Certeza de que foi a melhor decisão"

O casal de streamers Alan Ferreira e Maethe Lima chocou os fãs nesta terça-feira (5) ao anunciar o nascimento do primeiro filho após uma gestação secreta.
Alan Ferreira, conhecido como Alanzoka, e Maethe são casados há quatro anos. Os dois são famosos por transmitirem partidas de jogos através de plataformas como Twitch e Youtube.
A revelação foi feita através de um post em colaboração do casal no Instagram.
"A nossa família aumentou! Depois de viver tudo isso no nosso tempo, chegou a hora de compartilhar com vocês. Escolhemos viver a gestação em segredo pela privacidade da nossa família e hoje temos a certeza de que foi a melhor decisão. Foram meses de espera, sonhos e descobertas, até ele chegar e transformar tudo", menciona Maethe na legenda da publicação.
O casal escreveu sobre a alegria de viver esse momento, e optaram por compartilhar com os fãs que acompanham o relacionamento há anos.
"Nosso filho é a misturinha perfeita de nós dois e estamos vivendo o maior amor das nossas vidas! E agora, com o coração cheio e uma nova fase começando, queremos dividir um pouquinho dessa felicidade com vocês", completa a legenda.