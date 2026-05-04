Alanis Guillen, atriz de "Três Graças", obtém medida protetiva contra ex-namorada; entenda

Alanis Guillen e Giovanna não estão mais juntas desde março. Reprodução / @alanissguillen

A atriz Alanis Guillen, 27 anos, que atualmente interpreta a personagem Lorena da novela Três Graças, conseguiu uma medida protetiva contra a ex-namorada, a produtora Giovanna Reis, 28. As informações são da Folha de S. Paulo.

A medida foi obtida com base na Lei Maria da Penha, sob as acusações de perseguição, ameaça e invasão de domicílio.

Conforme informações do Uol, com a declaração da medida emitida pela Justiça do Rio de Janeiro, Giovanna deve manter uma distância de ao menos 300 metros de Alanis.

Ainda segundo o documento despachado no dia 29 de abril, o caso foi considerado compatível com "violência psicológica, perseguição e constrangimento indevido". Provas como mensagens, registros e testemunhas foram anexadas ao processo para embasar as acusações de Alanis.

A atriz ainda informou que Giovanna teria incomodado o elenco da novela Três Graças como forma de intimidação.

Alanis e Giovanna terminaram seu relacionamento em março deste ano, após falas preconceituosas da produtora repercutirem nas redes sociais.

Quem é Giovanna Reis

Giovanna Reis, 28 anos, atua produtora do festival Rock The Mountain, ganhou repercussão após a divulgação de supostas falas consideradas ofensivas nas redes sociais. Natural do Rio de Janeiro, a gestora de projetos mantinha um perfil discreto até o caso vir a público.

De acordo com O Globo, entre as declarações atribuídas a ela está um comentário sobre Ariadna, participante trans do BBB 11, que gerou forte reação negativa.

A polêmica também levou ao fim de seu relacionamento com a atriz Alanis Guillen. Na época, a atriz afirmou que não compactua com qualquer tipo de discurso de ódio e repudiou manifestações discriminatórias.

"Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza", escreveu Alanis em comunicado na época.

Alanis se pronunciou sobre as falas preconceituosas de sua ex-namorada via stories do Instagram. Reprodução / @alanissguillen

O namoro de Alanis e Giovanna

Alanis Guillen e Giovanna Reis começaram a namorar em 2022, após o fim da participação da atriz no remake da novela Pantanal. O relacionamento era mantido de forma discreta, com pouca exposição pública.