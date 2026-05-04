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Com base na Lei Maria da Penha
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Alanis Guillen, atriz de "Três Graças", obtém medida protetiva contra ex-namorada; entenda

Decisão foi tomada após relatos de episódios de invasão de domicílio atribuídos à produtora Giovanna Reis

Zero Hora

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