Lucas Borbas assumiu novo relacionamento em suas redes sociais. Reprodução / Instagram: @lucasborbass

Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, assumiu um novo relacionamento cerca de três meses após o falecimento de sua esposa. O influenciador se pronunciou em seu perfil no Instagram para se defender das críticas por "conhecer alguém".

"Muita gente está me julgando porque se passaram 3 meses. Mas desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro? Desde quando existe um prazo universal para o luto?", refletiu.

Lucas ainda afirmou que passou pelo luto com Isabel ainda em vida, justificando o atual momento de sua vida amorosa.

"Há quem leve anos. Há quem precise de meses. E há quem comece a viver esse luto muito antes da despedida final — como foi comigo. Eu vivi a dor da perda antes mesmo do último adeus. Vivi o medo, a impotência, o sofrimento, as noites sem dormir e a dor de ver quem eu amava lutar todos os dias".

Lucas destacou que permaneceu ao lado da esposa nos momentos difíceis do tratamento, honrando-a "do começo ao fim".

“Eu honrei minha esposa do começo ao fim. Estive presente quando muitos não suportariam estar. Nos hospitais, nas consultas, nas crises, nas madrugadas difíceis e em cada batalha que a doença trouxe”.

O viúvo afirma que “seguir em frente” também é uma forma de honrar as promessas que fez a Isabel.

“Ninguém tem o direito de reduzir minha história a um julgamento baseado em calendário. Seguir em frente não é traição. Não é esquecimento. Não é falta de amor. É honrar também os últimos desejos de quem partiu.”