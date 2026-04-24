Virginia Fonseca revela diagnóstico de alopecia; saiba o que é 

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, afirmou que está enfrentando os sintomas de alopecia areata em seu couro cabeludo. A doença autoimune pode causar queda repentina de cabelo e outros pelos do corpo.
Virgínia contou que notou falhas no couro cabeludo recentemente e iniciará o tratamento especializado. Ela afirma que esta é não é a primeira vez que enfrenta a doença.
— Apareceu uma alopecia em mim, gente, de novo… Na época da minha base surgiram três, tratei e ficou tudo certo. Agora, com essa, vou tratar e vai dar tudo certo também, se Deus quiser — disse nos stories do Instagram.
O que é alopecia
Há dois tipos principais de alopecia: a androgenética e a areata. A alopecia androgenética é a chamada calvície, que pode afetar homens e mulheres, sendo menos comum entre o sexo feminino. Ela está relacionada a características genéticas. A queda capilar é mais difusa, sendo mais pronunciada em alguns locais, como o topo da cabeça, na risca do cabelo ou em entradas laterais, sobre as têmporas.
Já a alopecia areata, é uma doença autoimune — as células de defesa do organismo atacam o próprio corpo —. neste caso, as células do folículo piloso, que produz a haste do pelo e do cabelo. Ela pode ser desencadeada com fatores como o estresse.