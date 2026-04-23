Virginia Fonseca anuncia academia com mensalidade de 37 dias e área exclusiva para mulheres; veja fotos

A influenciadora Virgínia Fonseca compartilhou, nesta quinta-feira (23), com seus seguidores que seu mais novo projeto, a academia WP Gym, está sendo construído perto da BR-153, em Goiânia.

Entre os diferenciais está o modelo de pagamento da academia. Segundo a empresária, a mensalidade será personalizada para as mulheres, com base no ciclo menstrual de cada cliente.

— Nós, mulheres, temos o ciclo menstrual e a gente meio que desanima de ir pra academia por vários motivos. A gente fica estressada, fica mais cansada ou, às vezes, tem vergonha de colocar uma roupa de academia. Então aqui as mulheres vão pagar a mensalidade e ela vai ser de 37 dias, você vai ter sete dias a mais e se você não vier aqui nos sete dias durante o seu período menstrual, você tem seus sete dias para vir — disse Virginia em seus stories do Instagram.

A mensalidade alternativa permite que as alunas descansem sem ter prejuízo no período contratado, segundo Virgínia.

— Para quem optar por pagar três meses de uma só vez, cada mensalidade terá duração de 21 dias a mais, seguindo a mesma lógica — explicou.

Detalhes do espaço

Virgínia compartilhou com o público os detalhes do espaço, que foi idealizado pela empresa La Arquitetura e Design e está em construção desde 2025.

Com um investimento de R$ 5 milhões de reais, o local terá uma área exclusiva para mulheres, voltada principalmente para treino de glúteos e cardio.

A influenciadora afirmou que deseja oferecer uma estrutura de alto padrão, com mais de 600 máquinas e cerca de 250 vagas de estacionamento. O local terá paredes pretas, iluminação em led e cadeiras de massagem.