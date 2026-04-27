Saiba quem criticou e quem defendeu Juliano Cazarré por evento para homens

Cazarré gerou comentários na publicação de anúncio do evento. Instagram: @cazarre / Reprodução

O ator Juliano Cazarré, 45 anos, divide opiniões desde que anunciou o evento O Farol e a Forja, descrito como "o maior encontro de homens do Brasil". Se parte dos colegas do ator criticaram a iniciativa, que chamaram de conservadora e machista, outros defendem a ideia.

O ator chegou a se manifestar nas redes sociais. Mesmo diante da polêmica, ele afirmou que a repercussão foi positiva, chegando a agradecer pela "publicidade gratuita". Veja vídeo

Quem defendeu Cazarré

Entre os que se posicionaram publicamente em defesa do ator, estão nomes como Claudia Leitte, Caio Castro, Theo Becker e Gabriela Pugliesi, que escreveu: "Por pais melhores!".

O ator Julio Rocha também se manifestou: "Interessante como alguns projetos, quando passam por pressão…não recuam. Crescem! Sinal de base sendo bem construída. A semente de um mundo melhor está onde? Na Família. É na raiz que tudo se sustenta. E quando a base é firme… o futuro responde. Parabéns e muito sucesso!".

A cantora Luiza Possi também saiu em defesa de Cazarré. "É difícil ser sal da Terra e a luz no mundo, mas não podemos parar. Todo meu apoio irmão", escreveu.

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) foi outro nome a se posicionar a favor de Cazarré: "Firme na caminhada".

O humorista gaúcho Cris Pereira comentou que "será um grande evento". "Opinar sem entender o propósito é correr o risco de julgar com superficialidade o que exige profundidade", escreveu.

Em vídeo, a atriz Juliana Knust questionou:

— Um homem como Juliano Cazarré, pai de seis filhos, casado, trabalhador, um homem religioso, um cara de bem, cria um encontro para discutir responsabilidade, presença, fé, saúde masculina e isso é tratado como ameaça? Tem uma coisa muito estranha acontecendo!

Quem criticou Cazarré

A iniciativa, voltada ao público masculino, foi alvo de reações negativas. Nos comentários da publicação, nomes como Marjorie Estiano, Paulo Betti, Claudia Abreu e Elisa Lucinda opinaram sobre o projeto.

Marjorie afirmou que o ator estaria reproduzindo "um discurso que já é ampla e profundamente difundido e que mata mulheres todos os dias".

Betti, por sua vez, ironizou o tom da divulgação: "É tanto convencimento que ele se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade".

Claudia Abreu também reagiu, citando o cenário de violência contra mulheres no país, enquanto Elisa Lucinda classificou a proposta como um "grande e preocupante delírio".

O que diz Cazarré

Em vídeo publicado nas redes sociais, Cazarré afirmou que a ideia foi alvo de "críticas, interpretações distorcidas, ataques que vêm de gente que realmente não quer entender, que prefere simplesmente diminuir ou demonizar aquilo com que não concorda".

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