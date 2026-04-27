Saiba quem criticou e quem defendeu Juliano Cazarré por evento para homens

O ator Juliano Cazarré, 45 anos, divide opiniões desde que anunciou o evento O Farol e a Forja, descrito como "o maior encontro de homens do Brasil". Se parte dos colegas do ator criticaram a iniciativa, que chamaram de conservadora e machista, outros defendem a ideia.
O ator chegou a se manifestar nas redes sociais. Mesmo diante da polêmica, ele afirmou que a repercussão foi positiva, chegando a agradecer pela "publicidade gratuita". Veja vídeo
Quem defendeu Cazarré
Entre os que se posicionaram publicamente em defesa do ator, estão nomes como Claudia Leitte, Caio Castro, Theo Becker e Gabriela Pugliesi, que escreveu: "Por pais melhores!".
O ator Julio Rocha também se manifestou: "Interessante como alguns projetos, quando passam por pressão…não recuam. Crescem! Sinal de base sendo bem construída. A semente de um mundo melhor está onde? Na Família. É na raiz que tudo se sustenta. E quando a base é firme… o futuro responde. Parabéns e muito sucesso!".
A cantora Luiza Possi também saiu em defesa de Cazarré. "É difícil ser sal da Terra e a luz no mundo, mas não podemos parar. Todo meu apoio irmão", escreveu.
Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) foi outro nome a se posicionar a favor de Cazarré: "Firme na caminhada".
O humorista gaúcho Cris Pereira comentou que "será um grande evento". "Opinar sem entender o propósito é correr o risco de julgar com superficialidade o que exige profundidade", escreveu.
Em vídeo, a atriz Juliana Knust questionou:
— Um homem como Juliano Cazarré, pai de seis filhos, casado, trabalhador, um homem religioso, um cara de bem, cria um encontro para discutir responsabilidade, presença, fé, saúde masculina e isso é tratado como ameaça? Tem uma coisa muito estranha acontecendo!
Quem criticou Cazarré
A iniciativa, voltada ao público masculino, foi alvo de reações negativas. Nos comentários da publicação, nomes como Marjorie Estiano, Paulo Betti, Claudia Abreu e Elisa Lucinda opinaram sobre o projeto.
Marjorie afirmou que o ator estaria reproduzindo "um discurso que já é ampla e profundamente difundido e que mata mulheres todos os dias".
Betti, por sua vez, ironizou o tom da divulgação: "É tanto convencimento que ele se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade".
Claudia Abreu também reagiu, citando o cenário de violência contra mulheres no país, enquanto Elisa Lucinda classificou a proposta como um "grande e preocupante delírio".
O que diz Cazarré
Em vídeo publicado nas redes sociais, Cazarré afirmou que a ideia foi alvo de "críticas, interpretações distorcidas, ataques que vêm de gente que realmente não quer entender, que prefere simplesmente diminuir ou demonizar aquilo com que não concorda".
Veja íntegra
O evento está previsto para ocorrer no final de julho, em São Paulo, e deve reunir palestrantes para discutir liderança, empreendedorismo, paternidade, saúde masculina e espiritualidade. Entre os participantes confirmados estão Nelson Freitas e o psicólogo Ítalo Marsili.