Atriz Ruby Rose acusa Katy Perry de abuso sexual em boate: "Tenho imagens e testemunhas"

A atriz australiana Ruby Rose, de Batwoman e Orange Is The New Black, acusou a cantora Katy Perry de assédio sexual. Ela detalhou o caso na rede social Threads no último domingo (12).
Em uma série de publicações, Rose relatou um episódio que teria ocorrido há vinte anos em uma boate em Melbourne, na Austrália
A atriz, que afirmou ter "imagens e testemunhas" do ocorrido, disse ter sido "alvo de manipulação psicológica" nos anos seguintes e confirmou ter comparecido a uma delegacia nesta segunda-feira (13) para apresentar uma queixa formal.
Ruby também contou que foi vítima de pressão psicológica de Katy por anos. Ela afirmou que manteve silêncio durante tanto tempo porque, anos depois, a cantora "concordou em me ajudar a conseguir meu visto americano".
O que aconteceu
As acusações surgiram após Ruby responder a um post sobre a reação de Katy Perry ao show de Justin Bieber no festival Coachella, na Califórnia.
"Katy Perry me assediou sexualmente na Spicy Market Nightclub, em Melbourne, à noite. Quem se importa com o que ela pensa?", escreveu a atriz, antes de iniciar o relato dos eventos.
Segundo a atriz, ela estava "descansando" no colo de sua melhor amiga na tentativa de evitar a cantora. Rose descreve que Katy Perry teria se abaixado e esfregou a vagina em seu rosto:
"Puxou a calcinha para o lado e esfregou sua 'v*gina nojenta' no meu rosto até que meus olhos se abriram e eu vomitei nela", escreveu.
"Ela não vai me processar porque aconteceu, eu tenho fotos, foi em público e testemunhado por várias pessoas", completou Ruby em publicação na sua rede social.
Em 2021, a atriz relatou incidentes e abusos no set de filmagens de Batwoman, onde atuava como a protagonista da série.
Na época, Ruby acusou a DC de obrigá-la a voltar a atuar 10 dias depois de passar por cirurgia, além de outros acontecimentos envolvendo colegas da série.
Equipe da cantora nega acusações
Em comunicado enviado para a Variety, um representante de Katy Perry disse que as declarações de Ruby são "perigosas e irresponsáveis".
"A Sra. Rose tem um histórico bem documentado de fazer alegações públicas graves nas redes sociais contra várias pessoas, alegações que foram repetidamente negadas pelos indivíduos citados", diz o texto.