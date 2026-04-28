Rafaella Justus faz nova rinoplastia e fala sobre escolha: "Não foi por falta de autoestima"

Rafaella Justus compartilhou o resultado da nova rinoplastia em seu Instagram. Reprodução / @rafapinheirojustus / Instagram

Rafaella Pinheiro Justus compartilhou, nesta segunda-feira (27), o resultado da nova rinoplastia. Nas redes sociais, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus escreveu: “Não foi sobre mudar quem eu sou, mas sobre me olhar com mais carinho. Não foi por falta de autoestima, foi por escolha.”

A jovem de 16 anos já havia feito outra rinoplastia dois anos antes, para corrigir um desvio de septo. Ela também passou por uma cirurgia ortognática pouco tempo depois, para corrigir desalinhamentos na mandíbula e no maxilar.

"Autoestima não vem só do exterior, ela vem, principalmente, de dentro. De como a gente se conhece, se respeita, se ama. E quando isso tá em paz, a gente também se permite ajustar o que quiser, sem culpa, sem explicação. Hoje, estou muito mais feliz", completou Rafa na publicação (veja abaixo).

Ticiane Pinheiro expressou orgulho da filha e propôs uma reflexão sobre autoaceitação em um post no Instagram:

"Aceitação não significa se conformar, mas sim se respeitar. É entender que cada pessoa tem o direito de buscar aquilo que a faz se sentir bem, confiante, feliz dentro da própria pele. Cuidar de si não é vaidade vazia, é necessidade da alma".

Além da Rafa, a apresentadora também é mãe de Manuella, de 7 anos, fruto de seu casamento com o jornalista César Tralli. O apresentador do Jornal Nacional também reagiu à publicação da enteada:

"Te amo, bis!! Sua felicidade é também a minha…Sua beleza interior irradia por toda parte. Você se olhando com mais carinho deixa tudo ainda mais lindo!", comentou.