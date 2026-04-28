Gente

Nas redes
Notícia

Rafaella Justus faz nova rinoplastia e fala sobre escolha: "Não foi por falta de autoestima"

Jovem já havia feito cirurgia para corrigir desvio de septo; Ticiane Pinheiro e César Tralli reagiram ao procedimento

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS