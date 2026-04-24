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Junior Lima comenta rumores sobre sua sexualidade: "Prefiro ser confundido com gay do que com um machão alfa"

Cantor afirma que especulações diminuíram após casamento, mas destaca avanço do debate sobre masculinidade e preconceito

Zero Hora

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