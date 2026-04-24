Junior Lima comenta rumores sobre sua sexualidade: "Prefiro ser confundido com gay do que com um machão alfa"

Júnior Lima foi entrevistado por Antonio Tabet, no programa Alt Tabet. Youtube: Alt Tabet / Divulgação

Junior Lima comentou sobre os rumores em torno de sua sexualidade, assunto que o acompanha desde a adolescência.

O cantor de 42 anos afirmou que hoje não se incomoda com as especulações, já que, para ele, ser gay não é uma ofensa.

Em entrevista ao programa Alt Tabet, de Antonio Tabet, o músico disse que nem sempre lidou com os comentários com tranquilidade e lembrou que, nos anos 1990, período em que formava dupla com a irmã, Sandy, o preconceito era maior:

— Com o tempo, fui entendendo que, se me pegava, eu estava preocupado com isso. Foi um processo de desconstrução.

Júnior criticou o preconceito que ainda enxerga em pessoas de "mente fechada" e destacou, por outro lado, um movimento de desconstrução da imagem do homem "machão", que considera nociva.

Segundo o cantor, os rumores diminuíram após seu casamento com a gaúcha Monica Benini, em 2014, mas nunca deixaram de existir.

— Existe uma galera que tem a cabeça muito fechada ainda para isso e, ao mesmo tempo, cresceu o movimento de desconstrução dos homens — analisou.

Ele afirma que, hoje em dia, enxerga essas especulações com naturalidade.