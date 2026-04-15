Katy Perry é alvo de inquérito da polícia da Austrália após Ruby Rose acusá-la de agressão sexual

Katy Perry (E) nega que tenha agredido Ruby Rose sexualmente em 2010. Reprodução / Divulgação / Instagram: @katyperry / Brownstone Entertainment

A cantora americana Katy Perry está sendo investigada na Austrália por suspeita de agressão sexual contra a atriz Ruby Rose. A australiana expôs o caso no último domingo. Nesta quarta-feira (15), autoridades locais confirmaram a abertura do inquérito policial.

Ruby denunciou nas redes sociais que a cantora a teria agredido em uma casa noturna de Melbourne há cerca de 16 anos. As postagens tiveram grande repercussão na imprensa, mas foram apagadas.

Na terça-feira (14), a atriz conhecida por seu papel na série de televisão Orange is the New Black anunciou que formalizou a denúncia à polícia. Ela disse que, por isso, não pode mencionar o caso publicamente.

A AFP entrou em contato com a polícia do Estado de Victoria, que se recusou a mencionar o nome de Katy Perry, mas reconheceu que está "investigando uma agressão sexual ocorrida em Melbourne em 2010".

— Como a investigação está em curso, não seria apropriado fazer mais comentários no momento — acrescentou um porta-voz.

O que diz Katy Perry

Um representante da cantora desmentiu as acusações em uma declaração à revista Variety.