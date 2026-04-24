Paolla Oliveira usa look de quase R$ 4 mil para celebrar aniversário e gera reações na web

Paolla Oliveira é atriz, sambista e influenciadora digital. Reprodução / @paollaoliveirareal / Instagram

A atriz Paolla Oliveira celebrou seu aniversário de 44 anos em uma festa no último domingo (19). A comemoração contou com diversos amigos da artista, incluindo a cantora Ludmilla, as atrizes Viviane Araújo e Dira Paes, além de muito samba. Porém, o que chamou mais atenção dos internautas foi o look da atriz.

Batizado de Éden e formado por um corset e minissaia, o conjunto da marca Hisha é inteiramente bordado a mão e feito de renda verde. O top e a saia trazem desenhos em arabescos, compostos por missangas.

Ao total, a roupa soma R$ 3.787, sendo que o corset custa R$ 2.789, enquanto a minissaia está por R$ 998 no site da marca.

Paolla completou o visual com um colar de pedrarias da mesma grife. Nos pés, a atriz usou uma sandália alta com tira metalizada e completou o look temático.

Veja o look usado por Paolla Oliveira

A marca Hisha

A marca mineira Hisha estreou recentemente na Rio Fashion Week, no dia 16 de abril. A grife reúne, atualmente, mais de 200 bordadeiras na confecção de peças feitas a mão, com processos que podem levar até 10 dias para serem concluídos.

Repercussão na web

Diante das fotos publicadas por Paolla em seu Instagram, o público rapidamente comentou sobre o look e exaltou a beleza da atriz: