Paolla Oliveira usa look de quase R$ 4 mil para celebrar aniversário e gera reações na web

A atriz Paolla Oliveira celebrou seu aniversário de 44 anos em uma festa no último domingo (19). A comemoração contou com diversos amigos da artista, incluindo a cantora Ludmilla, as atrizes Viviane Araújo e Dira Paes, além de muito samba. Porém, o que chamou mais atenção dos internautas foi o look da atriz.
Batizado de Éden e formado por um corset e minissaia, o conjunto da marca Hisha é inteiramente bordado a mão e feito de renda verde. O top e a saia trazem desenhos em arabescos, compostos por missangas.
Ao total, a roupa soma R$ 3.787, sendo que o corset custa R$ 2.789, enquanto a minissaia está por R$ 998 no site da marca.
Paolla completou o visual com um colar de pedrarias da mesma grife. Nos pés, a atriz usou uma sandália alta com tira metalizada e completou o look temático.
Veja o look usado por Paolla Oliveira
A marca Hisha
A marca mineira Hisha estreou recentemente na Rio Fashion Week, no dia 16 de abril. A grife reúne, atualmente, mais de 200 bordadeiras na confecção de peças feitas a mão, com processos que podem levar até 10 dias para serem concluídos.
Repercussão na web
Diante das fotos publicadas por Paolla em seu Instagram, o público rapidamente comentou sobre o look e exaltou a beleza da atriz:
"Maravilhosa demais, lindíssima, deslumbrante! Uma verdadeira diva e estrela!", comentou uma internauta. "Às vezes acho que você é inteligência artificial de tão linda", escreveu outra. "Precisa ser tão linda assim dona Paolla?", questionou uma terceira.