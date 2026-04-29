Morre Giovanna Kupfer, fundadora da Giovanna Baby, aos 79 anos

Empresária tinha 79 anos. Instagram: @marianakupfer / Reprodução

A empresária Jeanette Kupfer, popularmente conhecida como Giovanna Kupfer, morreu aos 79 anos. Ela era fundadora da Giovanna Baby, marca de cosméticos e produtos de cuidados pessoais.

A informação foi confirmada na segunda-feira (28) pela apresentadora Mariana Kupfer, filha de Jeanette. "Linda, à frente do seu tempo, forte e maravilhosa", escreveu em publicação no Instagram. A causa da morte não foi confirmada.

"Você criou 3 filhas lindas, perdeu sua mãe aos 13 anos e passou a vida dedicada a criar uma marca e mudar o mundo', destacou Mariana sobre a mãe.

Fundada na década de 1970, a Giovanna Baby foi uma marca com foco em fragrâncias e colônias. Inicialmente, o foco era a produção de itens para o público infantil.

Filha de poloneses, Jeanette Kupfer nasceu em Roma, na Itália, mas chegou ainda jovem ao Brasil. Ao Museu da Pessoa, conforme o g1, destacou a influência das vivências com a família em sua trajetória, especialmente durante a Segunda Guerra.

"Sou muito grata por todos os seus ensinamentos, por tudo que fez pelas filhas. Seguiremos unidas e honraremos seu legado. (...) Estou dilacerada, coração destroçado. Mas faremos de tudo pra honrar sua memória. Descanse em paz", concluiu Mariana.