Modelo e Miss Londrina, Maiara de Lima Fiel morre aos 32 anos no Paraná  

Maiara Cristina de Lima Fiel se preparava para participar do concurso "Miss Paraná By Vitor". Reprodução / @missparanabyvitor / Instagram

A Miss Londrina Maiara Cristina de Lima Fiel, 32 anos, morreu neste domingo (19), em Sarandi, cidade no norte do Paraná. Segundo as primeiras informações, a modelo teria sofrido um infarto fulminante. Conforme a equipe médica, Maiara não tinha histórico de problemas de saúde.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as equipes teriam tentado reanimar Maiara por mais de uma hora, mas ela não respondeu aos estímulos. Maiara deixa o marido e um filho pequeno.

Conforme apurado pelo g1, o velório da modelo foi realizado em Sarandi, e o sepultamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (20).

Quem era Maiara Cristina de Lima Fiel

Maiara começou sua carreira de modelo em concursos locais. Recentemente, ela foi eleita 1ª Princesa Miss Sarandi 2025/26 e Miss Simpatia e Internet 2025. Sua última conquista foi a vitória do Miss Londrina, título que a garantiu mais reconhecimento nas passarelas da região.

Atualmente, a modelo estava se preparando para o concurso Miss Paraná By Vitor, que ocorrerá no dia 29 de abril. O coordenador estadual da competição, Vitor Tavares, lamentou a morte via nota publicada no Instagram:

"Maiara era uma menina extremamente dedicada. Já estava com todos os looks prontos para o concurso. Vinha ensaiando, já havia realizado sua entrevista e estava empolgada, cheia de planos. Ontem mesmo conversamos; ela me mostrou os vestidos e tudo o que estava preparando com tanto carinho para viver esse momento", escreveu.

"Quando recebi a notícia, fiquei em choque. Demorei a acreditar. Muitas pessoas confirmavam o falecimento, mas eu repetia para mim mesmo que não podia ser verdade. Eu havia falado com ela ontem. É muito difícil aceitar uma perda tão precoce de alguém tão cheia de vida, sonhos e objetivos. Uma menina com um futuro promissor pela frente", completou.