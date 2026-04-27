Maíra Cardi pede orações à filha de seis meses internada com bronquiolite

Maíra Cardi e Thiago Nigro são pais de Eloah, que foi internada com bronquiolite. Instagram: @mairacardi / Reprodução

A influenciadora Maíra Cardi contou em sua conta no Instagram no domingo (26) que a sua filha Eloah, do casamento com Thiago Nigro, está hospitalizada nos Estados Unidos. Segundo ela, a bebê de seis meses foi diagnosticada com bronquiolite, uma infecção viral dos bronquíolos, comum em crianças menores de dois anos.

A influenciadora reativou a rede social para pedir ajuda aos seguidores: "Sei que não apareço aqui há mais de um ano! Mas todas as vezes que apareci aqui para pedir oração para Sophia ela ficou boa muito rápido!", escreveu nos stories. Maíra estava afastada do Instagram desde outubro, após o nascimento da bebê.

"Estamos no hospital, longe da nossa casa e do nosso Brasil! Longe dos nossos médicos de confiança, da nossa língua e de tudo que precisamos para nos sentir seguras!", acrescentou.

Vacina no SUS

A vacina contra a bronquiolite foi recentemente implementada pelo SUS, mas já era disponibilizada para grávidas desde 2025. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a gestante deve receber o imunizante a partir da 28ª semana de gestação, protegendo o bebê desde os primeiros meses de vida, quando há maior risco de complicações.