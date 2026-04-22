Juliano Cazarré é criticado por famosos após lançar projeto para homens: "Grande e preocupante delírio"

Cazarré gerou comentários na publicação de anúncio do evento. Instagram: @cazarre / Reprodução

O ator Juliano Cazarré, 45 anos, anunciou o evento O Farol e a Forja, descrito como "o maior encontro de homens do Brasil", e provocou críticas de colegas artistas nas redes sociais.

O evento está previsto para ocorrer no final de julho, em São Paulo, e deve reunir palestrantes para discutir liderança, empreendedorismo, paternidade, saúde masculina e espiritualidade. Entre os participantes confirmados estão Nelson Freitas e o psicólogo Ítalo Marsili (veja os detalhes abaixo).

A iniciativa, voltada ao público masculino, foi alvo de reações negativas. Nos comentários da publicação, nomes como Marjorie Estiano, Paulo Betti, Claudia Abreu e Elisa Lucinda opinaram sobre o projeto.

Marjorie afirmou que o ator estaria reproduzindo "um discurso que já é ampla e profundamente difundido e que mata mulheres todos os dias".

Betti, por sua vez, ironizou o tom da divulgação: "É tanto convencimento que ele se refere a si na terceira pessoa como se fosse uma entidade".

Claudia Abreu também reagiu, citando o cenário de violência contra mulheres no país, enquanto Elisa Lucinda classificou a proposta como um "grande e preocupante delírio".





Segundo Cazarré, o encontro surgiu como uma "recusa em ficar calado" diante do que considera um enfraquecimento dos homens na sociedade.

Na divulgação, ele também cita dados sobre filhos sem pai e afirma que "a sociedade está pagando um preço alto" pela ausência de referências masculinas.

A programação foi dividida em três dias: o primeiro voltado à vida profissional e ao legado, o segundo à família, paternidade e hábitos e o terceiro à espiritualidade, com missas e momentos de oração, descritos como uma "batalha espiritual".

O ator não respondeu aos comentários da publicação.



