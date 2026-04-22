Gente

"O Farol e a Forja"
Notícia

Juliano Cazarré é criticado por famosos após lançar projeto para homens: "Grande e preocupante delírio"

Evento que busca debater o papel do sexo masculino na sociedade gerou comentários de famosos como Paulo Betti e Elisa Lucinda

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS