Juliano Cazarré defende encontro sobre masculinidade: "Meu evento quer formar homens mais responsáveis"

Desde que Juliano Cazarré, 45 anos, anunciou a criação do evento O Farol e a Forja, descrito como "o maior encontro de homens do Brasil", o ator tem enfrentado diversas críticas do público e de outros famosos, como Marjorie Estiano, Elisa Lucinda, Claudia Abreu e Paulo Betti.
Em entrevista ao jornal O Globo nesta quarta-feira (29), Juliano se pronunciou pela primeira vez sobre o projeto. Segundo ele, O Farol e a Forja pretende orientar os homens a se reconectarem com sua masculinidade individual.
— A ideia é oferecer ferramentas para que os homens caminhem melhor no mundo, enxerguem a realidade como ela é e voltem para casa com mais vontade de estar presentes na vida dos filhos, da esposa e dentro de casa — declarou o ator.
Apesar de criticado, o evento também foi defendido por personalidades como Juliana Knust, Claudia Leitte e Luiza Possi.
O que propõe o evento O Farol e a Forja?
Conforme Juliano Cazarré, o evento O Farol e a Forja é focado na intelectualidade ao invés de explorar aspectos físicos, como ocorre em outros retiros masculinos, como o grupo Legendários.
O ator comentou que a intenção é que os convidados do evento escutem palestras sobre diferentes temas relacionados à masculinidade, sem relação alguma com a machosfera ou o movimento red pill.
— Eu sou um homem casado, sou um homem esposo. Acredito na instituição do casamento, acredito na família e jamais faria um curso nesse sentido de machoesfera, masculinista, red pill. A ideia é fortalecer os participantes e ajudá-los a voltar para casa como homens melhores, cidadãos melhores — disse Cazarré.
Destaque aos valores tradicionais
Com o evento, o ator afirma que deseja convencer os homens a voltarem a acreditar em instituições tradicionais como o casamento e a formação da família.
— O que eu quero propor é: vale a pena casar, vale a pena ser pai, vale a pena cuidar da família, trabalhar, ser responsável, cuidar da saúde. A resposta redpill é o contrário: use as mulheres, não se relacione com elas, veja-as como inimigas. Eu não enxergo o mundo assim. Da mesma forma, também não concordo com a visão de que todo homem é um estuprador ou opressor em potencial — afirmou.
Apoio maior do que as críticas
Quando questionado sobre as críticas ao projeto e sua possível relação com outros movimentos masculinistas que emergem atualmente na sociedade, Cazarré afirmou que sua iniciativa não converge para nenhum lado extremo, e ressaltou o apoio que recebeu, ao invés das críticas:
— Esses dois extremos, o identitarismo woke e o red pill, estão errados. O que precisamos é de bom senso. Eu acho que o identitarismo e o woke cansaram. A maioria das pessoas cansou. Eu acho isso, a gente vê refletido no apoio que eu recebi, que é esmagadoramente maior do que o número de críticas. — afirmou.
"Homens mais responsáveis"
Segundo Cazarré, sua intenção é "querer formar homens mais responsáveis". Ele ressalta que está atento "às questões que tocam as mulheres" e que são absurdas as acusações contra o evento.
— Meu evento quer formar homens mais responsáveis. Associar ele à misoginia e ao feminicídio é absurdo. Sou um homem atento às questões que tocam as mulheres, sabe? Sou ultra cavalheiro com elas no meu trabalho, sou ultra atencioso com a minha esposa em casa. Dizer que meu evento aumentaria feminicídios é uma acusação grave e injusta. Além disso, ao fazerem isso, colocam um alvo nas minhas costas. Dizem que sou alguém perigoso, que precisa ser eliminado do debate público. Isso, para mim, é covardia — conclui.
O Farol e a Forja deve acontecer no final de julho, em São Paulo, e deve reunir palestrantes para discutir liderança, empreendedorismo, paternidade, saúde masculina e espiritualidade. Entre os participantes confirmados estão Nelson Freitas e o psicólogo Ítalo Marsili.