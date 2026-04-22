Gisele Bündchen revela por que deixou o veganismo: "Aprendi a ouvir meu corpo"

Gisele escreveu o livro "Nutrir: Receitas Simples para o Corpo e Alma". Instagram: @gisele / Reprodução

Gisele Bündchen revelou no livro Nutrir: Receitas Simples para o Corpo e Alma por que deixou de seguir uma dieta vegana. A modelo afirmou que o corpo não reagiu bem às tentativas de manter uma alimentação baseada apenas em vegetais.

Segundo ela, a dificuldade de absorver nutrientes afetou principalmente a digestão. O consumo frequente de alimentos como feijão causava inchaço e gases.

Quadros de anemia e mudança de perspectiva

Além disso, Gisele relatou episódios de anemia, provocados pela baixa ingestão de ferro. Na obra, ela contou que a recomendação médica foi reintroduzir proteína animal na dieta.

"O problema poderia ser facilmente contornado comendo um pouco de carne vermelha", escreveu.

Hoje, a alimentação da modelo é composta por cerca de 80% de proteínas vegetais e 20% de origem animal.

Apesar da mudança, Gisele destacou que a experiência com o veganismo trouxe aprendizados e reforçou a importância de respeitar os sinais do corpo.

"Aprendi a ouvir meu corpo e fazer o que é melhor para ele".



