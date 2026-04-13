Foto de filho de Cristiano Araújo viraliza nas redes sociais: "A cara do pai"

João celebrou a primeira comunhão no sábado (11). Instagram: @joaoreis.araujo / Reprodução

Filho do cantor Cristiano Araújo, Bernardo Araújo chamou a atenção nas redes sociais pela semelhança com o pai, falecido em junho de 2015, aos 29 anos. O adolescente de 13 anos apareceu em foto compartilhada pelo avô, João Reis.

"Hoje é um dia importante para todos nós e principalmente para o Bernardo, onde ele vai receber a primeira eucaristia", escreveu João Reis na legenda da publicação compartilhada no sábado (11).

A publicação viralizou entre os fãs de Cristiano Araújo. Alguns demonstraram surpresa pelo "tamanho" que Bernardo está. Outros apontaram semelhança do adolescente com o pai.

"Gente, olha o tamanho que o Bê está, boba de como o tempo está voando", escreveu uma fã. "É a cópia do Cristiano", disse outro. "O xerox do Cris", comentou uma terceira fã.

Em seu perfil pessoal, Bernardo acumula mais de 41,7 mil seguidores. No entanto, mantém discrição e compartilha poucas fotos.

Veja a publicação

Relembre o acidente de Cristiano Araújo

Cristiano Araújo estava no auge da carreira quando morreu, aos 29 anos. Era madrugada do dia 24 de junho de 2015, quando o veículo em que o sertanejo estava saiu da pista e capotou em Goiânia.

Além de Cristiano, sua namorada, Allana Moraes, também estava no carro e não resistiu aos ferimentos. O motorista Ronaldo Mirando e o empresário Vitor Leonardo sofreram ferimentos leves.