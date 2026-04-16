Camilly Victória é filha de Carla Perez e Xanddy. Reprodução / @camillyvictoria / Instagram

A filha da dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy, Camilly Victória, publicou diversas reflexões sobre o processo de descoberta de sua sexualidade e vida pessoal em seu Instagram. A jovem respondeu perguntas do público em uma sequência de stories na noite da última quarta-feira (15).

A artista, que está em um relacionamento homoafetivo, começou respondendo uma dúvida de um internauta que pedia uma dica para "mulheres que inicialmente se assumiram como bissexuais, mas atualmente se veem como lésbicas."

Em resposta ao questionamento, Camilly comentou sobre a "heterossexualidade compulsória", conceito que descreve a heterossexualidade como uma imposição cultural e social aos indivíduos, e como passou pelo processo.

"Muitas lésbicas passam pela heterossexualidade compulsória. Eu mesma passei por isso e sei como às vezes leva tempo para entender o que a gente realmente sente", escreveu Camilly.

Descoberta da sexualidade

Camilly também falou sobre como as expectativas sociais influenciam no processo de descoberta e entendimento da sexualidade:

"A sociedade também faz a gente crescer acreditando que para ser feliz precisa encontrar 'o homem da sua vida', casar, ter filhos e seguir um caminho muito específico. Então muitas vezes a gente acaba tentando se encaixar nisso antes de conseguir olhar de verdade para o que sente", afirmou.

A artista, no entanto, deixou claro que o processo, mesma que seja demorado, ainda é extremamente válido e "muito bonito", mesmo no início.

"Pode demorar, precisar de amadurecimento, vivência e autoconhecimento para conseguir se enxergar de verdade. E tá tudo bem. Isso não invalida quem você foi antes e nem faz o que você sente hoje ser menos real. Cada pessoa tem seu tempo, e se entender é um processo muito bonito, mesmo quando é confuso no começo", respondeu.

Relacionamento

Outra pergunta feita por um internauta questionava o motivo de Camilly evitar mostrar muito de seu relacionamento na internet. A resposta da artista também chamou a atenção.

Camilly disse que a internet é terra de ninguém e tenta proteger o que é importante para ela, evitando "energias negativas". Ela quer que todos saibam que "eu estou extremamente feliz e que, com tudo o que está acontecendo no mundo, meu relacionamento não deveria ser a prioridade de ninguém".

Situações de assédio

A filha de Carla Perez e Xanddy também comentou sobre como lida com o "assédio masculino" em festas e demais ambientes sociais:

"Hoje em dia evito ao máximo festas que não são LGBT, porque minhas experiências com homens héteros nunca foram boas. Não importa a minha resposta, muitos continuam insistindo, e isso é extremamente desconfortável. Pela minha segurança, o que faço é não abaixar a cabeça e sair da situação o mais rápido possível", relatou.

Camilly de 50 anos

Quando perguntada sobre como Camilly imaginava que seria aos 50 anos, a artista compartilhou suas expectativas para o futuro: