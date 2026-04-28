Entenda a briga entre Virginia Fonseca e Luana Piovani

Virginia Fonseca e Luana Piovani protagonizaram uma polêmica nas redes sociais. Instagram: @virginia / @luapio / Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, e a Luana Piovani, de 49, deram palco a nova polêmica nas redes sociais na segunda-feira (27). O desentendimento começou após Luana criticar a divulgação de jogos de azar feita pela influenciadora.

Em seu perfil, a atriz compartilhou um vídeo da auditora Juliana Prates, funcionária do Tribunal de Contas da Bahia, em que relatava a morte do irmão, Otacílio Prates, também auditor, que sofreu com o vício em apostas online (veja abaixo).

Junto à postagem, a atriz escreveu a legenda: "A maldição vai colar em você! Resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado". Luana então marcou o perfil da influenciadora digital, que tem três filhos com Zé Felipe: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de apenas um.

Reação de Virginia

Virgínia Fonseca respondeu Luana Piovani via stories do Instagram. Reprodução / @virginia / Instagram

Depois que a atriz mencionou Virginia e citou os filhos, o caso ganhou repercussão. A influenciadora se manifestou no Instagram, afirmando que pretende acionar a Justiça contra a atriz:

"Tá repreendido em nome do senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!!! Agora vamos resolver na Justiça, falar de mim? Ok. Agora dos meus filhos? Chega. Cansei", escreveu.

Virginia ainda fez um depoimento sobre a atitude de Luana em relação aos seus filhos com Zé Felipe:

— Eu fico indignada, porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessas. Por quê? Essa mulher tem filhos, não sei como ela fala isso dos filhos de outras pessoas — desabafou Virginia.

Chorando, disse que acolhe as críticas contra ela, mas não as que atacam suas crianças:

— Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano. Juro. Não tô aguentando mais, velho.

Em seguida, Virginia publicou um Salmo, com as fotos dos filhos em cima da Bíblia. "Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda'. (Salmos 91:10)", citou.

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Luana se manifestou

Durante a madrugada desta terça-feira (28), Luana Piovani apareceu nos stories do Instagram para supostamente alfinetar a influenciadora e tirar sarro da treta. Ela compartilhou um vídeo e explicou o motivo de ter se compadecido com a situação:

— É um pelotão de policiais armados até os dentes com aqueles escudos gigantescos transparentes vindo em direção a um indígena com uma lança na mão — falou.

— A gente está aqui batalhando para ver se a gente cria uma consciência, porque as pessoas entendam que a gente só tem essa casa e que a casa vai permanecer, quem vai morrer somos nós. Enfim, é isso que me faz chorar. Entende? Coisa séria, muito séria. Por favor, não me venha com lágrimas de crocodilo — finalizou Piovani.

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Reação da família

A família de Virginia se manifestou em sua defesa. Instagram: @poliana / @margareth_serrao / Reprodução

Zé Felipe se manifestou em defesa de sua ex-esposa e demonstrou indignação com o caso. “Não dá”, escreveu, adicionando um emoji de nojo. O artista também compartilhou em seu perfil o vídeo de Virginia chorando e afirmou: "To com você".

A avó paterna das crianças, Poliana Rocha, defendeu a família publicando uma mensagem sobre maldade e fé. No texto compartilhado, a esposa de Leonardo escreveu:

“A maldade pode até parecer força, mas no fundo é ausência de luz. Quem vive assim, carrega dentro de si o próprio peso!!! Deus tenha misericórdia”.