"Ela é a cara do pai, com o narizinho da mamãe", diz Camila Queiroz ao mostrar a filha pela primeira vez

Camila Queiroz decidiu pausar a carreira para se dedicar à filha nestes primeiros meses. Reprodução / @camilaqueiroz / Instagram

A atriz Camila Queiroz compartilhou, nesta quinta-feira (30), uma foto com a filha, Clara, nas redes sociais (veja a foto abaixo). A menina é fruto de seu relacionamento com o ator Klebber Toledo.

Desde o nascimento de Clara, em 12 de dezembro de 2025, a atriz optou por não mostrar o rosto da bebê e limitou a própria presença nas redes sociais para vivenciar os primeiros meses da vida da filha sem a mediação das telas.

— Eu me preparei muito para isso. Consegui ter esses primeiros meses para estar só com a Clara, presente em todos os dias da vidinha dela — afirmou a artista para a revista Marie Claire.

A atriz ressaltou que, desde pequena, sonhava em ser mãe. Quando a oportunidade chegou, contou que se preparou intensamente e decidiu pausar a carreira para se dedicar à filha, ao lado do marido. Agora, no entanto, afirma estar pronta para retomar os projetos.

— A maternidade me trouxe muita sede de trabalhar. Estou curiosa para ver como vai ser usar isso agora, em cena. — falou.

Camila também comentou como Klebber Toledo tem se saído como pai de Clara e destacou a importância de escolher com quem dividir as responsabilidades na criação de um bebê. O casal está junto desde 2016.

— Casei com esse homem, quis ter filho com esse homem, porque eu já sabia quem ele era. E é tão importante escolher a pessoa que vai dividir essa tarefa com você, porque não é fácil. — disse.

Já ao falar sobre a primeira aparição pública da filha, Camila afirmou que o momento precisava ser feito com sensibilidade, respeitando a bebê e o significado da nova fase na vida da atriz: