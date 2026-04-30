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"Ela é a cara do pai, com o narizinho da mamãe", diz Camila Queiroz ao mostrar a filha pela primeira vez

Atriz compartilhou a imagem ao lado da filha, Clara, fruto do seu relacionamento com o ator Kleber Toledo

Zero Hora

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