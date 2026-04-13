"Casei com um homem pobre": Fernanda Lima afirma que divide as contas com Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos desde 2001. @fernandalima Instagram / Reprodução

Fernanda Lima, 48 anos, falou sobre a divisão de contas com o marido, Rodrigo Hilbert, 45, e defendeu mais abertura para discutir dinheiro no relacionamento. Para ela, esse tópico que ainda é cercado de inseguranças deveria ser normalizado.

— Parece que a gente tem vergonha de falar de dinheiro, parece que a gente tem uma insegurança de dizer quanto a gente vale (no mercado de trabalho) — afirmou a apresentadora no podcast Terapira.

A apresentadora também comentou como o casal lida com as despesas no dia a dia:

— A gente divide as contas, mas de repente, um pagou a mais... Sabe? Você vive mais de 20 anos, então eu acho que é um assunto que a gente precisa se apropriar mais.

Fernanda destacou que sempre teve incentivo do pai para conquistar independência financeira desde cedo, mesmo que isso tenha limitado experiências da juventude.

— Meu pai me apoiava muito para eu ser autônoma. Ele sempre dizia: "não te deslumbra, mas vai. Trabalha, constrói, junta". Não sei, eu acho que ele me deu uma espécie de foco que eu até falo para os meninos (filhos) assim — declarou.

Segundo ela, o foco no trabalho fez com que ela abrisse mão de vivências comuns na adolescência, sem arrependimentos:

— Eu deixei de ser adolescente, porque eu já estava trabalhando. E eu tinha esse foco: casa própria, viagem, línguas, o meu dinheiro, que eu meio que passei batido pela zoação da juventude, sabe? Na época, eu lembro que me fazia um pouco de falta, mas eu nunca me arrependi.

A apresentadora ainda criticou a ideia de mulheres que priorizam casar com homens ricos como projeto de vida:

— É tão patético, tão triste, porque num primeiro momento pode parecer a salvação, mas é justamente o tolhimento da liberdade. Como é que pode, gente? É isso, faz um pouco parte de como eu fui criada, assim — opinou.

— Minha avó casou com um homem pobre. Minha mãe casou com um homem pobre. Eu casei com um homem pobre — continuou, ao falar sobre os valores e a independência financeira.

Independência financeira

A apresentadora aconselhou mulheres a buscarem independência financeira.

— Canalize a sua energia para ganhar o seu próprio dinheiro. Não para seduzir boy. Não pra comprar bolsa cara. Não pra casar com homem rico. Não pra engravidar.

— Quer levar no médico melhor? É caro. Quer colocar no berçário? É caro. Toma um pé na bunda desse desgraçado que bota o filho no mundo e depois vai para a vida e te deixa lá. Você vira uma mãe solo, sem grana e sem pensão. Para ter um filho, é preciso ter um planejamento financeiro — continuou a apresentadora.

Para ela, o planejamento financeiro é símbolo de liberdade para a mulher:

— Isso nos dá ferramenta para gente poder entrar onde a gente achar que tem que entrar. Sair de onde a gente achar que tem que sair, ter condições para decidir a nossa vida, decidir o nosso rumo.

Assista ao episódio do podcast

Relação com Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert começaram a namorar em 2001 e oficializaram a união em 2021, com uma cerimônia íntima no sítio da família.