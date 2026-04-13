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"Casei com um homem pobre": Fernanda Lima afirma que divide as contas com Rodrigo Hilbert

Apresentadora defendeu mais abertura para discutir sobre dinheiro nos relacionamentos e aconselhou mulheres a buscarem independência financeira

Zero Hora

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