Casa dos pais de MC Gui pega fogo em São Paulo

A casa dos pais do cantor MC Gui pegou fogo neste domingo (12), em São Paulo (SP). Conforme registros publicados pelo artista e seus familiares, aos menos dois carros foram danificados além de outros bens materiais.

— Era para mim estar morto nessa hora, eu e minha esposa, Claudia Baronesa — disse o pai do artista, Rogério Alves, em postagem no Instagram.

Os pais do funkeiro estavam na residência no momento do incêndio, mas conseguiram sair do local e não sofreram ferimentos graves. MC Gui não vive com a família.

O pai do artista relatou em vídeo como conseguiu resgatar um macaco de estimação. Segundo o g1, o Corpo de Bombeiros utilizou quatro viaturas para apagar as chamas. As causas e circunstâncias do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades.

De acordo com relato publicado por Alves nas redes sociais, o fogo teve início por volta das 7h na garagem do imóvel, localizado na Vila Formosa, na Zona Leste.

— Gente, a casa inteira queimou. Mas o cantinho da minha fé não queimou. Tá aqui, ó, olha minha Bíblia, a minha Nossa Senhora, aqui, ó, o Templo de Salomão — contou o empresário ao mostrar em vídeo o seu pequeno altar na casa.

Imagens divulgadas por MC Gui mostram familiares do cantor do lado de fora da residência, enquanto bombeiros atuavam no combate às chamas. "O meu Deus. Obrigado por salvar meu pais", escreveu o cantor na sua rede social.