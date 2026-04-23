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MrBeast: brasileira relata assédio sofrido na empresa do youtuber: "Era chamada de burra" 

Lorrayne Mayromatis conta que era obrigada a comparecer sozinha a reuniões privadas na casa do CEO da empresa

Zero Hora

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