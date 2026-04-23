MrBeast: brasileira relata assédio sofrido na empresa do youtuber: "Era chamada de burra" 

MrBeast e a brasileira Lorrayne Mavromatis. Instagram: @mrbeast / @lorraynemavromatis / Reprodução

A influenciadora brasileira Lorrayne Mavromatis publicou em suas redes sociais na quarta-feira (22) um relato de assédio sexual sofrido durante o período em que trabalhou na empresa do youtuber americano MrBeats.

"Nos últimos três anos, eu trabalhei na MrBeast Industries. Eu havia passado mais de uma década estudando essa indústria, entendendo-a de dentro para fora. Eu estava genuinamente, profundamente orgulhosa de ter a oportunidade de trabalhar ao lado de alguns dos melhores do setor", diz Lorrayne, no início da postagem.

"Eu era uma das poucas mulheres no alto escalão executivo e, muitas vezes, a única mulher na sala. Quando eu dava uma ideia, era chamada de burra, apenas para ficar ali e assistir um homem dizer exatamente a mesma coisa noventa segundos depois e receber uma rodada de aplausos... Mandaram eu calar a boca na frente de toda a minha equipe", completou.

Segundo a influenciadora, ela era obrigada a comparecer sozinha a reuniões privadas na casa do CEO da empresa, "em uma sala no andar de cima, iluminada apenas por um abajur lateral".

— Tive que escutar o quanto atraente e bonita eu era — completa.

Após três anos trabalhando para as empresas MrBeast Industries, Lorrayne engravidou, e segundo ela, o que "deveria ser um momento mágico e feliz foi imediatamente substituído por medo".

— Será que ainda terei um emprego? Ainda serei capaz de sustentar minha família? — relata.

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— Tinha uma licença-maternidade aprovada e assinada pelo RH e concordei que trabalharia até o meu último dia de gravidez. Eu disse: "Enquanto eu estiver em trabalho de parto a caminho do hospital, eu ligarei para vocês. E é aí que quero que minha licença comece" — contou a brasileira.

Lorrayne conta que voltou a trabalhar em menos de um mês depois do nascimento de seu filho, mesmo durante uma depressão pós-parto.

— No papel, parecia lindo, mas na realidade, não significava nada. Eu estava no hospital em trabalho de parto em uma reunião de equipe; uma semana após o parto, ainda me recuperando, privada de sono, emocional e fisicamente exausta, eu já estava de volta ao trabalho — completa.

Lorrayne conta que foi demitida duas semanas depois de voltar da licença:

— E a razão foi: "Você tem um calibre muito alto para essa posição. Precisamos de alguém com um calibre menor".

Lorrayne lamenta o período que perdeu ao lado de sua filha e afirma que tomará medidas legais: