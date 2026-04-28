Adriane Galisteu fala sobre o que a assusta no envelhecimento: "Não tem a ver com bunda caída"

Galisteu concedeu entrevista ao "RivoTalks" no dia 16 de abril. YouTube: @RivoNews / Reprodução

Adriane Galisteu revelou que tem dois medos relacionados ao envelhecimento: a fragilidade que acompanha a idade e a necessidade de procedimentos estéticos para "manter a beleza".

A apresentadora de 52 anos falou sobre o tema em entrevista ao RivoTalks, podcast do canal RivoNews, que integra o ecossistema digital do Grupo RBS (assista a entrevista na íntegra abaixo).

— Sou uma mulher que gosta da vida, isso não tem a ver com ruga, não tem a ver com bunda caída, isso a gente arruma. Mas o que me entristece no envelhecer é a fragilidade que eu vejo na minha mãe, é o tempo passar e você não conseguir fazer aquilo que tem vontade — disse na entrevista que foi ao ar no dia 16 de abril.

— Às vezes, a sua cabeça não acompanha o seu corpo. E é horrível isso — complementou.

Vaidade

Galisteu também revelou que passou a cogitar a ideia de realizar procedimentos estéticos para manter a vaidade em dia. A apresentadora é conhecida por não buscar intervenções do tipo ao longo da carreira.

— Hoje, estou começando a perceber que só Botox não vai mais me adiantar. Vou ter que começar a usar outras coisas, gastar um dinheirão com creme também já não está mais adiantando — comentou.

Contudo, ela ressaltou o "medo de errar" em algum procedimento e "ficar pior". Na conversa, citou que uma amiga realizou mais de 18 cirurgias plásticas, mas não obteve o resultado que esperava.

Assista a entrevista na íntegra