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Adriane Galisteu fala sobre o que a assusta no envelhecimento: "Não tem a ver com bunda caída"

Apresentadora concedeu entrevista ao podcast "RivoTalks", do canal RivoNews, e refletiu sobre a necessidade de realizar procedimentos estéticos com o avanço da idade

Zero Hora

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