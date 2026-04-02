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"Acabou esse negócio de viajar", diz Zé Felipe sobre rotina dos filhos com Virgínia Fonseca

Recentemente, crianças estiveram com a mãe nos Estados Unidos para assistir ao amistoso da Seleção Brasileira

Zero Hora

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