"Acabou esse negócio de viajar", diz Zé Felipe sobre rotina dos filhos com Virgínia Fonseca

Zé Felipe e Virgínia têm três filhos juntos. Reprodução / @zefelipe / @virginia / Instagram

O cantor Zé Felipe desabafou nos stories de seu Instagram e afirmou que seus filhos não vão mais viajar com tanta frequência para não interromperem suas rotinas. Pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, o influenciador também comentou que sente saudade das crianças e que só voltará a vê-los daqui a sete dias.

Os três são os filhos de Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca. Atualmente, as crianças estão viajando com a mãe para os Estados Unidos, onde viram o jogo da Seleção Brasileira de Futebol na última terça-feira (31).

Em seus stories, Zé Felipe afirmou que as crianças devem seguir suas rotinas de estudos e que, caso seja necessário viajar, que sejam acompanhadas por um professor e que o passeio dure no máximo quatro dias.

"Estou com muita saudade dos meus filhos hoje. Daqui a sete dias a gente vai estar juntinho, e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina (...) Esse negócio de ficar quebrando rotina... acabou", disse.

Viagem para Orlando

Zé Felipe falou sobre a Copa do Mundo devido ao atual relacionamento de Virgínia Fonseca com o jogador de futebol Vini Jr. Recentemente, Virgínia viajou para ver o namorado e levou seus filhos para Madri, na Espanha.

Os filhos de Virgínia e Zé Felipe viram pela primeira vez um jogo da Seleção Brasileira em um estádio, no amistoso do Brasil contra a Croácia, em Orlando.

Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou registros da viagem e de seus filhos dentro do estádio, todos vestindo a camisa 10 da Seleção com o nome de Vini Jr. escrito atrás. Após a partida, Virgínia e as crianças viajaram para Madri, onde o jogador mora.

Virgínia ao lado dos filhos no estádio em Orlando. Reprodução / @virginia

Indireta?

Após o desabafo de Zé Felipe, a influenciadora Virgínia Fonseca publicou um story mostrando novos tênis das crianças e disse "tênis para ir pra escola tem demais, viu?", dando a entender que as viagens não interferem nas rotinas de estudos de seus filhos.

Repercussão

Diante do desabafo de Zé Felipe, diversos internautas opinaram sobre a vida da família e a decisão do cantor de impor limites à frequência de viagens das crianças:

"Desnecessário! Tá querendo aparecer um pouquinho, né? Não está aguentando ver a mulher voar como todo homem separado! Que triste! Com certeza ele não decide nada sozinho, e isso já era combinado entre eles, mas como ele só aparece falando da Virgínia, né? Aiai!", escreveu uma internauta.

Também houve quem concordasse com o cantor: "Está certo. Criança tem que ter rotina. As crianças parecem que vivem de férias eterna", afirmou outro usuário.

Veja os stories de Zé Felipe e Virgínia