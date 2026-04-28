"A maldição vai colar em você": Luana Piovani critica Virgínia Fonseca por divulgação de bets

Luana Piovani repostou um vídeo da ativista Juliana Prates e citou Virgínia. Reprodução / @luapio / Instagram

A atriz Luana Piovani, 49 anos, criticou a influenciadora Virgínia Fonseca, 27, ao repostar um vídeo da ativista Juliana Prates, que critica as bets, nos stories de seu Instagram. Junto à postagem, nesta segunda-feira (27), Piovani escreveu a legenda: "A maldição vai colar em você! Resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado".

Pouco tempo depois, Virgínia Fonseca respondeu Luana Piovani também via story e afirmou que irá levar o conflito para a Justiça:

"Tá repreendido em nome do senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!!! Agora vamos resolver na Justiça, falar de mim? Ok. Agora dos meus filhos? Chega. Cansei", escreveu.

No mesmo story, a influenciadora marcou o nome de seu ex-marido, o cantor Zé Felipe, que a apoiou. "Tô com você", afirmou.

Reação de Virgínia Fonseca

Virgínia Fonseca ainda fez um depoimento sobre a atitude de Luana Piovani em relação aos seus filhos com Zé Felipe. A influenciadora é mãe de Maria Alice, quatro anos, Maria Flor, três, e José Leonardo, um.

— Eu fico indignada, porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessas. Por quê? Essa mulher tem filhos, não sei como ela fala isso dos filhos de outras pessoas — desabafou Virgínia.

Virgínia Fonseca respondeu Luana Piovani via stories do Instagram. Reprodução / @virginia / Instagram

Além de ser empresária e dona da marca Wepink, a influenciadora é conhecida por seu trabalho na divulgação de aplicativos de apostas (bets). Em maio de 2025, Virgínia foi chamada à CPI das Bets, no Senado, para prestar esclarecimentos sobre sua atividade online.

O vídeo de Juliana Prates

No vídeo repostado por Luana Piovani, a ativista Juliana Prates relata o processo do luto após a morte de seu irmão, que faleceu pelo "vício em apostas", segundo ela.

"Há exatos 4 meses eu fazia um relato em rede social que viralizou. Foi naquele momento que compreendi, com uma dor ainda maior, que a história do meu irmão não era um caso isolado. Ele também fazia parte de uma estatística dolorosa e muitas vezes ignorada. Por trás de cada número, existe uma vida. Existe uma família. Existe uma ausência que não cabe em dado nenhum. DIGA NÃO ÀS BETS!", escreveu na legenda.