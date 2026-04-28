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"A maldição vai colar em você": Luana Piovani critica Virgínia Fonseca por divulgação de bets

Atriz repostou vídeo de ativista contra apostas online no Instagram. Influenciadora afirmou que levará caso à Justiça

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