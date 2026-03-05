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Xuxa é vítima de calote após vencer ação judicial; entenda

Artista ainda não recebeu reembolso de carro blindado defeituoso que comprou em 2023, mesmo vencendo na Justiça a empresa que lhe vendeu o veículo

Zero Hora

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