Xuxa é vítima de calote após vencer ação judicial; entenda

Xuxa ainda não recebeu valores de carro comprado em 2023. TV Globo / Reprodução

Xuxa Meneghel até hoje não recebeu o reembolso por uma compra que fez em 2023. Na época, a Rainha dos Baixinhos adquiriu um carro Volvo XC90 por R$ 220 mil, mas devolveu o veículo à empresa Eleven Blindados, que nunca lhe retornou o valor da compra. As informações são do site Notícias da TV.

Em 2025, a artista venceu uma ação judicial contra a empresa, mas ainda não foi ressarcida. O valor subiu e foi atualizado para R$ 366 mil. Atualmente, os advogados de Xuxa buscam a penhora de bens e valores da Eleven Blindados, que alega o bloqueio de suas contas devido a outra ação judicial.

Procurada pela Quem, a assessoria de Xuxa confirmou que a artista ainda não recebeu o valor do reembolso da compra.

O que aconteceu

Em julho de 2023, Xuxa comprou um Volvo XC90 por R$ 220 mil (hoje, ele está avaliado em R$ 700 mil) , da empresa Eleven Blindados. Porém, o veículo apresentou problemas técnicos logo nos primeiros dias de uso e a artista o devolveu.

No entanto, o valor da compra nunca retornou para ela e Xuxa entrou com uma ação judicial contra a empresa. Ao decorrer do processo, o valor do reembolso foi atualizado e hoje é de R$ 366 mil.

O portal Notícias da TV obteve acesso aos autos do processo, que tramitou na 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo os documentos, Xuxa também entregou outro veículo, além dos R$ 220 mil, como pagamento do Volvo. A devolução do carro foi aceita por ambas as partes e o contrato de compra foi rescindido, com a promessa de que o valor seria pago.

O que disse a Eleven Blindados

A empresa afirmou que não conseguiria reembolsar Xuxa devido ao bloqueio judicial em contas ligadas a um de seus CNPJs, por uma ação movida pelo Banco Bradesco na 1ª Vara Cível de Santo Amaro, em São Paulo.

Em 28 de agosto de 2023, a Eleven Blindados pediu que Xuxa protocolasse uma petição no processo de São Paulo, para reforçar um pedido de desbloqueio dos valores. A tentativa, porém, não teve sucesso. Três meses depois, os advogados de Xuxa recorreram ao Judiciário e enviaram uma notificação formal à empresa cobrando o reembolso.

Detalhes do processo

Já em 19 de dezembro de 2023, a ação foi protocolada. A Eleven Blindados contestou o processo e afirmou que o bloqueio das contas configuraria "caso fortuito e força maior".

Ao longo da ação judicial, ambas as partes propuseram acordos, inclusive com propostas de parcelamento. Uma delas foi o pagamento em 24 vezes sem reajuste, que foi rejeitada pela defesa de Xuxa, junto com as demais.

Dois anos depois, em 13 de outubro de 2025, a Justiça condenou a Eleven Blindados ao pagamento de R$ 220 mil, com acréscimo de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a devolução do carro. Além disso, a ação também impôs custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.