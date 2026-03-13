Sexta-feira 13: quais são as superstições das celebridades

Em uma data que é tradicionalmente cercada de superstições, histórias envolvendo artistas, atletas e demais celebridades voltaram a circular nas redes sociais durante esta sexta-feira (13), a segunda de 2026.
Diversas personalidades, sejam elas do mundo do esporte ou de Hollywood, mantém rituais curiosos relacionados à sorte, energia e ao simbolismo.
Confira, abaixo, alguns exemplos:
O exemplo que mais se destaca é o da cantora Taylor Swift, que transformou o número 13 em um símbolo pessoal. A diva pop já contou que escreve o número na mão antes de subir ao palco e que vários momentos marcantes de sua carreira aconteceram em datas relacionadas. A própria Taylor nasceu no dia 13 de dezembro de 1989 e completou 13 anos em uma sexta feira 13 em 2002, por exemplo.
Além de Swift, a cantora Madonna é conhecida por usar uma pulseira vermelha associada à Cabala como um tipo de amuleto de proteção.
Enquanto isso, no Brasil, o cantor Roberto Carlos é conhecido por sua aversão ao número 13, por considerá-lo um símbolo de má sorte, e também à cor marrom: ele nunca faz shows usando roupas com essa tonalidade.
Por outro lado, o ex-jogador e treinador de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo considerava o número um amuleto da sorte, pois era devoto de Santo Antônio (cujo dia é celebrado em 13/06), casou-se no dia 13 de janeiro e estendeu a superstição para o esporte e a carreira profissional.
Sorte no jogo (e em Hollywood)
Já entre os astros de Hollywood, a atriz Jennifer Aniston mantém um ritual. Ela possui uma rotina específica antes de embarcar em voos. Ela já contou em entrevistas que "sempre entrava com o pé direito primeiro e batia com a mão na parte externa do avião para dar sorte".
No mundo dos atletas, a ex-tenista Serena Williams ficou conhecida por repetir determinados hábitos durante as partidas, como usar as mesmas meias ao longo dos torneios e fazer gestos específicos antes do saque. Essas práticas se tornaram parte de sua rotina competitiva, segundo a atleta.
O jogador Cristiano Ronaldo também mantém rotinas específicas antes de cada jogo, para preservar seu foco. Além de realizar exercícios de aquecimento tradicionais, o atleta também trabalha a mente para visualizar a partida e antecipar cenários.