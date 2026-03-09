Quem é Conor Kennedy, noivo de Giulia Be e herdeiro de JFK

Os dois estão noivos desde 2024. @giuliabe Instagram / Reprodução

Eles assumiram o relacionamento em junho de 2022, e revelaram o noivado em agosto de 2024. No anúncio do pedido, a artista revelou que foi feito de forma íntima, na sala da residência do casal.

Quem é Conor Kennedy?

Conor Kennedy é empresário e ativista. @jconorkennedy / Instagram / Reprodução

O empresário de 31 anos é sobrinho-neto de John F. Kennedy, também conhecido como JFK, presidente americano assassinado em 1963. O pai de Conor, o advogado Robert Kennedy Jr., foi indicado por Trump para o cargo de secretário de Saúde dos EUA.

Apesar do nome que carrega, Conor foi criado longe dos holofotes. No entanto, ficou conhecido quando namorou a cantora Taylor Swift em 2012. O relacionamento com a artista pop durou alguns meses e o término entre os dois teria sido amigável. Seriam resultado do romance as faixas Starlight e Begin Again, do álbum Red (2012) da cantora.

Família e trajetória

Conor é filho de Robert F. Kennedy Jr., polêmico ambientalista e político. O avô do empresário, Robert F. Kennedy, foi procurador-geral dos EUA e senador e, assim como o irmão, morreu assassinado, em 1968.

A mãe de Conor, Mary Kennedy, cometeu suicídio em 2012. Ela deixou mais três filhos: Kyra, 30 anos, Fin, 28, e Aidan, 24. Por parte de pai, o empresário também é irmão de Robert "Bobby" Kennedy III, 40 anos, e Kathleen "Kick" Kennedy, 37.

Formado em Direito pela Universidade de Georgetown, uma das mais respeitadas dos EUA, Conor já foi preso ao lado do pai por desobediência civil. Na ocasião, os dois participavam de um protesto quando o mais novo se envolveu em uma briga com um homem que ofendeu o seu amigo com xingamentos homofóbicos.

Em 2022, Conor virou manchete por se juntar à Legião Internacional da Ucrânia. Criado para defender o país da invasão russa, o grupo era formado por soldados estrangeiros.

"Minha passagem pela Ucrânia não foi longa, mas vi muito e senti muito. Eu gostava de ser soldado, mais do que esperava. É assustador (...) Meus amigos de lá sabem por que tive de voltar para casa", escreveu, na época, em uma publicação no Instagram.

Relacionamento com Giulia Be

Os dois estão juntos desde 2022. Reprodução / @giulia / Instagram

Conor conheceu a brasileira virtualmente por meio de uma de suas irmãs. Após passarem a se seguir, os dois trocaram telefones e migraram para o WhatsApp. Isso não é comum entre os norte-americanos, que têm o costume de utilizar o próprio aplicativo de mensagens da Apple, iMessage.

Em entrevista para o podcast PodPah, Giulia deu mais detalhes sobre o que "a gente falava sobre infância, filmes preferidos, sobre trauma, sobre ex-namoros. Foi um amor das antigas que eu sempre quis muito viver".

A cantora afirmou que pediu isso para o universo, para ela e "eu achei ele. Ele é, literalmente, a melhor pessoa do mundo".

Detalhes do casamento

O casamento de Giulia e Conor está marcado para o dia 29 de novembro e será na Paróquia Nossa Senhora do Brasil segundo informações do gshow. Após a cerimônia, o casal e os convidados irão festejar no Hotel Rosewood.

A cerimonialista será a brasileira Adriana Percussi e os noivos terão 15 padrinhos, sendo que um deles seria o ator Patrick Schwarzenegger, primo de Conor. Um total de 600 pessoas foram convidadas para a cerimônia, incluindo o presidente norte-americano Donald Trump e o brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2025, em entrevista para o UOL, Giulia disse que "se tem Trump, vai ter Lula. Se a família do Trump vai estar no meu casamento, eu quero o Lula também. Isso é sobre amor, diversidade e união".

O vestido de Giulia será feito na grife Ralph Lauren e, para animar a festa, o DJ Diplo, que abriu o show de Madonna em Copacabana e é amigo de Giulia, foi escolhido.