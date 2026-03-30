Por que Kris Jenner virou símbolo de "boa sorte" em trend na China?  

Kris Jenner é a matriarca da família Kardashian. Reprodução / Instagram @krisjenner

Kris Jenner, a matriarca por trás do império bilionário da família Kardashian, conquistou um novo título: o de "amuleto da sorte" na China. Conhecida como por ser uma momager, termo que une as palavras mom (mãe) e manager (empresária) em inglês, Jenner se tornou um ícone de inspiração para os jovens da geração Z chinesa.

Nos últimos dias, milhares de publicações inundaram redes como Weibo, Xiaohongshu (conhecido como RedNote ou Pequeno Livro Vermelho) e Douyin (a versão chinesa do TikTok), utilizando a imagem da mãe de Kim, Khloé, Kourtney e Rob Kardashian, além de Kendall e Kylie Jenner, como um símbolo de manifestação de fortuna e sucesso.

Segundo reportagem da BBC, o fenômeno já acumula mais de 50 milhões de visualizações apenas no RedNote, envolve usuários trocando suas fotos de perfil por retratos de Jenner, muitas vezes editados com coroas, sacos de dinheiro ou trajes de diferentes profissões, como "Kris advogada", "Kris engenheira" ou "Kris professora".

Respeito pelo trabalho

Em vídeo gravado para o TikTok, que soma mais de 2 milhões de seguidores, o criador de conteúdo Marcelo Wang comentou sobre a tendência. Segundo ele, a razão por trás da trend é o respeito que os jovens chineses tem por Jenner, que é "uma das mulheres de negócios que mais trabalha nos EUA".

Segundo Wang, os chineses respeitam muito o trabalho árduo. "Fazer um cosplay da Kris Jenner é um jeito divertido da Geração Z manifestar sucesso", disse o influenciador, em vídeo publicado nas redes.

"You’re doing amazing, sweetie"

A própria Kris Jenner entrou na brincadeira ao comentar "Vocês estão todos indo muito bem, queridos!" em outro vídeo em que Wang fala sobre a trend.

A matriarca fez referência ao seu bordão mais famoso (You're doing amazing, sweetie, em inglês), que virou meme quando ela disse isso originalmente para encorajar sua filha, Kim Kardashian, em um episódio no reality show da família.

Kris Jenner comentou em um dos vídeos de Marcelo Wang sobre a trend na China que usa suas fotos. Reprodução / marcelowang0527 / Instagram

Fenômeno de massa

Somente no RedNote, estima-se que 99 mil posts dedicados à tendência foram publicados, com 52,9 milhões de visualizações. Já no Douyin, milhares de vídeos ensinam como configurar o perfil para atrair a "energia de prosperidade" da empresária.

No X, o fenômeno começou a vazar para o Ocidente, com usuários reagindo à trend de Kris Jenner.

"As fotos de perfil da Kris Jenner estão bombando como símbolo de boa sorte na China, estou chorando (de rir)", escreveu outra internauta.