O que se sabe sobre a polêmica envolvendo Chappell Roan e a família do jogador Jorginho

Chappell Roan se envolveu em uma polêmica com a filha e esposa do jogador do Flamengo, Jorginho. Reprodução / @chappellroan / @jorginhofrello / Instagram

Antes mesmo de fazer o primeiro show no Brasil, a cantora Chappell Roan se envolveu em uma polêmica no país. A confusão envolveu a filha do jogador Jorginho, do Flamengo, em um hotel de São Paulo no sábado (21), momentos antes da cantora se apresentar no festival Lollapalooza 20206. A artista era uma das atrações mais aguardadas do evento.

Abaixo, veja a versão de Jorginho e de Chappell sobre o ocorrido.





O que diz Jorginho

Segundo Jorginho, que relatou a situação em seus stories do Instagram (leia abaixo na íntegra), Chappell Roan estava hospedada no mesmo hotel que a esposa dele, Catherine Harding, com quem está casado desde 2020, e sua filha de 11 anos, Ada. Ela é fruto do breve relacionamento de Catherine com o ator Jude Law, em 2014.

A menina e a mãe teriam visto a cantora no café da manhã. A filha de Jorginho teria passado pela mesa da cantora e sorrido para ela, antes de retornar para a mesa com Catherine.

No entanto, um segurança se aproximou das duas e as teria abordado de forma "extremamente agressiva". Ele ainda disse que "faria uma reclamação contra elas no hotel", o que fez a menina chorar e ficar "muito assustada".

Após a situação, o jogador Jorginho criticou a postura de Chappell, que já é conhecida por impor limites aos fãs e à mídia. "Chappell Roan, sem os seus fãs você não seria ninguém. E aos fãs, ela não merece o carinho de vocês.", escreveu.

Mais tarde no mesmo dia, Catherine Harding compartilhou imagens de Ada aproveitando o show da cantora Sabrina Carpenter, outra atração do Lollapalooza 2026.

No post, ela explicou que Ada não quis mais assistir ao show de Chappell depois do que aconteceu entre elas mais cedo no hotel. "Obrigada a todos pelas mensagens de carinho. Está tudo bem", escreveu.

A versão de Chappell Roan

Neste domingo (22), através dos stories do Instagram, a cantora Chappell Roan deu a sua versão dos fatos sobre a confusão envolvendo Ada e Catherine no hotel em São Paulo.

Segundo a cantora, ela não pediu para que o segurança abordasse a mãe ou a filha na mesa, pois nenhuma delas a incomodou.

— Eu nem vi...Eu nem vi a mulher e a filha. Tipo, ninguém veio falar comigo. Ninguém me incomodou — contou.

— Eu não pedi para o segurança ir falar com essa mãe e essa criança. Eles não vieram falar comigo. Eles não estavam fazendo nada. É injusto a segurança assumir que alguém não tem boas intenções quando não há motivo para acreditar nisso, porque nenhuma ação foi tomada. — disse.

A cantora se desculpou pelo ocorrido e afirmou que a esposa e filha de Jorginho "não mereciam isso".

— Eu não odeio pessoas que são fãs da minha música. Eu não odeio crianças. Tipo, isso é louco. Desculpa à mãe e à filha, alguém presumiu que vocês fariam algo e que poderiam causar incômodo, isso me deixa muito triste. Vocês não mereciam isso — afirmou.

A cantora Chappell Roan contou sua versão dos fatos nos stories de seu Instagram. Reprodução / @chappellroan / Instagram

O jogador Jorginho não se pronunciou novamente sobre a situação.

Enquanto isso, no Lolla e nas redes...

Com a polêmica envolvendo Jorginho e Chappell circulando pelas redes sociais, fãs da cantora que aguardavam o show no Lollapalooza começaram a xingar o Flamengo, time pelo qual Jorginho atua.

Internautas também comentavam a polêmica nas redes:

"Em que mundo você some das redes por algumas horas e, quando volta, a Chappell Roan está sendo ovacionada no Lollapalooza, com geral gritando cada palavra...e ao mesmo tempo sendo cancelada na internet como se fossem duas realidades diferentes ao mesmo tempo?", escreveu um usuário no TikTok.

A relação de Chappell com seus fãs

Chappell Roan foi a headliner do Lollapalooza neste sábado (21) e é uma das cantoras pop que está em ascensão no momento. Dona de hits como Good Luck, Babe!, Pink Pony Club e The Subway, ela chegou na indústria há pouco tempo, mas já conquistou um estilo próprio.

A cantora estadunidense sempre lidou com a fama de forma bem delimitada, sendo uma das poucas artistas que chama a atenção dos fãs e da mídia quando a exposição passa a ser exacerbada.

— Eu não quero o que diabos você acha que tem direito sempre que vê uma celebridade. Eu não dou a mínima se você acha que é egoísmo da minha parte dizer não para uma foto ou para seu tempo ou para um abraço. Isso não é normal — disse em vídeos postados em sua conta do TikTok, em agosto de 2024.

Chappell viralizou no tapete vermelho Grammy de 2024 ao xingar um dos fotógrafos que, a princípio, teria a mandado "calar a boca". A discussão foi amplamente comentada nas redes e noticiada ao redor do mundo.

Já no Grammy deste ano, a cantora Sabrina Carpenter lembrou o episódio ao comentar como os fotógrafos estavam educados.

— Ela (Chappell Roan) colocou todo mundo na linha — falou Sabrina.

Veja a íntegra da declaração de Jorginho

"Vivi uma situação muito triste com a minha família agora mais cedo.

A minha esposa está em São Paulo para o Lollapalooza 2026. Hoje de manhã, minha filha acordou extremamente animada, fez até um cartaz de tão feliz que estava para ver uma artista que ela admira, ou admirava muito. Chappell Roan.

Por coincidência, elas estão hospedadas no mesmo hotel que essa artista. Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza que era ela.

E sabe o que é pior, ela nem chegou a abordar, Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada.

O que aconteceu depois foi extremamente desproporcional.

Um segurança grande foi até a mesa delas enquanto ainda estavam tomando café da manhã e começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com a minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que a filha "desrespeitasse" ou "assediasse" outras pessoas.

Sinceramente, não sei em que momento passar por uma mesa e olhar para ver se é alguém pode ser considerado assédio.

Ele ainda disse que faria uma reclamação contra elas no hotel, enquanto minha filha de 11 anos estava chorando à mesa.

Minha filha ficou super assustada e chorou muito.

Eu convivo há muitos anos com o futebol, com exposição, com pessoas conhecidas, e sei muito bem o que é respeito e limite. O que aconteceu ali não foi isso.

Foi apenas uma criança admirando alguém.

É triste ver esse tipo de tratamento vindo de quem deveria entender o peso que os fãs têm. No fim das contas, são eles que constroem tudo isso.

Espero sinceramente que isso sirva de reflexão. Ninguém deveria passar por isso, muito menos uma criança.