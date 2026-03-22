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Antes do Lollapalooza
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O que se sabe sobre a polêmica envolvendo Chappell Roan e a família do jogador Jorginho

Atleta afirmou que a filha foi abordada de forma "agressiva" por seguranças da cantora. Artista disse que não se incomodou com a menina e que não odeia crianças

Zero Hora

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