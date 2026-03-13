"Não estava legal nem pra mim, nem pra ela", diz Diogo Nogueira ao falar sobre o fim do relacionamento com Paolla Oliveira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira ficaram juntos por cinco anos. @paollaoliveirareal Instagram / Reprodução

O cantor Diogo Nogueira falou sobre o término de seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira. Em entrevista à CNN Brasil, Diogo afirmou que a decisão dos dois se deu de forma madura, priorizando o bem-estar de ambos depois que perceberam que o namoro não estava mais funcionando bem para nenhum dos dois.

Segundo o cantor, os dois conversaram sobre a decisão durante meses, afirmando que "a gente chegou a um ponto que não estava dando. Não estava legal. Nem pra mim, nem pra ela. Então, a gente tomou a decisão de realmente se separar. De continuar uma amizade linda. Se respeitando".

Diogo também contou que é amigo de Paolla e de sua família. Os dois continuam se falando frequentemente, afirmando que "a minha relação com ela é ótima. Ela é minha amiga. Eu amo a família dela, amo os irmãos dela. São meus amigos. A gente se fala".

O sambista afirmou que seu amor por Paolla não acabou, "é infinito, só se transforma e modifica".

Embora o término tenha ocorrido de forma pacífica, boatos de que Diogo teria traído Paolla também circularam. Os rumores prejudicaram o cantor profissionalmente, que disse ter perdido "dez trabalhos de publicidade por conta da história que inventaram que eu traía a Paolla".

Relembre a trajetória do casal

Paolla e Diogo estavam juntos desde meados de 2021 e anunciaram o fim do relacionamento em 22 de dezembro de 2025.

Foi o cantor Mumuzinho que uniu o casal, após ligar para Diogo e dizer que queria apresentar a atriz.

Em entrevista para o Encontro, em 2021, Diogo conta que recebeu uma ligação do artista e de Mari, empresária de Paolla, falando que "tinha que apresentar uma pessoa". Quando Mumuzinho falou quem era, Diogo não acreditou, falando que "não é possível, será que é verdade isso?".

Depois, a relação foi evoluindo até os dois se encontrarem. "Fiz uma massa com camarão, tomamos vinho", contou o sambista.