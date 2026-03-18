"Não compactuo": entenda o motivo do término de namoro entre Alanis Guillen e Giovanna Reis

Alanis Guillen confirmou o término do namoro com Giovanna Reis. Reprodução / @alanissguillen

A atriz Alanis Guillen, 27 anos, que atualmente interpreta a personagem Lorena na novela Três Graças, terminou o relacionamento que tinha com a produtora Giovanna Reis, 28.

A equipe da atriz confirmou a informação para a revista Quem. Alanis também se posicionou contra as falas polêmicas de sua, agora, ex-namorada.

Durante a última semana, falas preconceituosas de Giovanna Reis repercutiram nas redes sociais, entre elas: "Porque negro é legal só às vezes, aprendam", que Giovanna teria escrito no X em 2012.

Outra frase que repercutiu foi "Pelo menos a Ariadna vai sair da casa com alguma coisa (…), travesti mongoloide", em relação a participante trans do BBB 11.

Com a repercussão das informações, Alanis reforçou seu posicionamento através de um pronunciamento postado nos stories de seu Instagram e confirmou o término da relação com Giovanna através de assessoria de imprensa.

Giovanna Reis não se manifestou sobre a polêmica ou o término de namoro até então.

Leia o comunicado de Alanis

Diante das notícias e informações que circularam nos últimos dias, sinto a necessidade de me manifestar e reforçar, de forma clara, o meu posicionamento.

Sou completamente contra qualquer forma de discurso de ódio, seja ele racismo, xenofobia, gordofobia, transfobia ou qualquer outra manifestação que viole os valores nos quais acredito. Considero esse tipo de comportamento inaceitável e não compactuo, em hipótese alguma, com pensamentos ou atitudes dessa natureza.

Pauto a minha trajetória pela integridade e pelo respeito, e é assim que seguirei, sempre.

Alanis postou um comunicado reforçando seu posicionamento no Instagram. Reprodução / @alanissguillen

O namoro de Alanis e Giovanna

Alanis e Giovanna começaram a namorar em 2022, depois que Alanis encerrou sua participação no remake da novela Pantanal ao interpretar Juma. Ambas levavam um relacionamento discreto, longe dos olhos do público.

Embora evitassem grandes exposições, o vínculo sempre foi pautado pela profundidade e pela afinidade genuína. Segundo Alanis, em entrevista à revista Elástica, "eu me interesso pela troca, pelos diálogos. Eu me relaciono com pessoas com quem me conecto e fazem sentido".

No Google Trends, o tópico "giovanna reis" aparece entre os termos mais pesquisados. A "trend" também inclui a pesquisa por "alanis guillen".

Termo "giovanna reis" aparece com grande número de pesquisas. Reprodução / Google Trends