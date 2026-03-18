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"Não compactuo": entenda o motivo do término de namoro entre Alanis Guillen e Giovanna Reis

Decisão ocorre após falas preconceituosas de ex da atriz repercutirem nas redes sociais durante a última semana

Zero Hora

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