Monica Iozzi é internada após efeito colateral de medicação 

Monica Iozzi falou sobre sua internação em vídeo publicado no Instagram. Reprodução / @monica.iozzi / Instagram

A atriz Monica Iozzi, 44 anos, contou que está internada há uma semana após um quadro de acatisia, em decorrência do uso de um medicamento. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (2), através de vídeo publicado pela atriz em seu Instagram (veja abaixo).

— Queridos, queridas, estou fazendo esse vídeo aqui para esclarecer algumas coisas. Eu estou internada há uma semana. A minha internação começou lá no Hospital Albert Einstein. Aí eu fui transferida para o Oswaldo Cruz. Hoje, ainda bem, é meu último dia de internação. Mas agora está tudo bem. Está tudo bem mesmo. — disse a apresentadora.

Monica disse que já está se recuperando e lamentou não poder participar de um quadro no programa Domingão com Hulk. A atriz também tranquilizou os fãs e agradeceu pelo apoio e carinho.

Monica recebeu apoio de celebridades. "Que sua recuperação seja rápida e completa", escreveu Gloria Pires. "Melhoras amor", afirmou Tatá Werneck.

Além disso, a atriz também afirmou que o vídeo que postou cortando o cabelo foi filmado antes da internação. Ela escolheu postá-lo antes para trazer leveza aos fãs.

O que é a acatisia?

A acatisia é um "efeito adverso" caracterizado por uma sensação de inquietação interna, que gera uma necessidade incontrolável de movimentação, segundo um estudo publicado na revista científica BJHS. A condição afeta o controle psicomotor, fazendo com que o indivíduo não consiga permanecer sentado ou parado.

Essa condição está frequentemente associada ao uso de medicamentos que bloqueiam os receptores de dopamina no cérebro, como antipsicóticos, antidepressivos ou antieméticos.

No caso de Mônica Iozzi, a reação foi tão severa que provocou tanto a acatisia quanto a afasia temporária, condição que compromete a capacidade de uma pessoa se comunicar, afetando a fala, a compreensão, a leitura e a escrita.

Veja o vídeo de Monica Iozzi