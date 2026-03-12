Mari Fernandez e Júlia Ribeiro anunciam primeira gravidez

É o primeiro filho do casal. @juliaaribeirol / Reprodução / Instagram

A influenciadora Júlia Ribeiro anunciou que está grávida do primeiro filho com a cantora Mari Fernandez. A novidade foi compartilhada na última quarta-feira (11), em um vídeo publicado no Instagram.

Juntas desde 2022, as duas costumam dividir nas redes sociais momentos do relacionamento com os seguidores. Agora, celebram também a chegada do primeiro filho do casal.

Segundo Júlia, o desejo de formar uma família sempre esteve presente em sua vida, mas se fortaleceu ao longo da relação com a cantora.

Para conceber o bebê, o casal optou pelo método ROPA — sigla para recepção de óvulos da parceira. Nesse tipo de fertilização in vitro, uma das mulheres doa o óvulo, que é fecundado em laboratório, e o embrião é posteriormente implantado no útero da outra. A técnica tem sido cada vez mais utilizada por casais de mulheres que desejam compartilhar biologicamente a gestação.

Em entrevista ao jornal O Globo, a influenciadora disse que ela e Mari vivem o momento com entusiasmo e expectativa para os próximos passos da gravidez, afirmando que "é um sentimento difícil até de explicar".

As duas ainda aguardam o chá revelação para descobrir o sexo do bebê e começar a preparar tudo para a chegada dele.

Buscas por "Mari Fernandez" no Google Trends

Durante a manhã desta quinta-feira (12), o nome de Mari Fernandez esteve em alta nas buscas do Google Trends. Veja abaixo o gráfico:





Buscas por Mari Fernandez aumentaram nesta quinta-feira (12). Google Trends / Reprodução