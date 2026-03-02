"Já aconteceu": Zendaya e Tom Holland estão casados, diz estilista da atriz

Primeiros rumores de relacionamento surgiram em 2016. EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zendaya e Tom Holland estariam oficialmente casados. A informação foi revelada pelo estilista Law Roach, amigo próximo da atriz, durante entrevista ao Access Hollywood no tapete vermelho do 2026 Actor Awards do último domingo (1º).

Em conversa com o repórter do veículo, Roach afirmou que "o casamento já aconteceu, você perdeu”. Questionado se falava sério, ele reforçou, rindo: “É verdade!”.

As especulações sobre o noivado do casal ganharam força durante o Globo de Ouro de 2025. Na ocasião, Zendaya apareceu usando um anel de diamante no dedo anelar da mão esquerda.

No dia seguinte, o site TMZ confirmou a informação, citando fontes próximas aos atores. Segundo a revista People, Tom Holland já pretendia pedir a atriz em casamento havia algum tempo.

Em setembro de 2025, durante um evento, Holland chegou a corrigir um repórter que se referiu a Zendaya como sua namorada. Rindo, o ator respondeu que ela era sua "noiva".

Relação começou nos bastidores de “Homem-Aranha”

Os primeiros rumores de relacionamento surgiram em 2016, quando os dois foram escalados para atuar em Homem-Aranha: De Volta ao Lar. Na época, ambos afirmavam que mantinham apenas uma amizade.

Em julho de 2017, porém, uma fonte declarou à revista People que os atores estavam juntos, afirmando que eles começaram a se encontrar durante as filmagens de Homem-Aranha.

Na ocasião, a fonte também disse que os dois estavam sendo "extremamente cuidadosos para manter o relacionamento em segredo e longe dos holofotes". Além disso, o casal já viajava juntos e passavam "o máximo de tempo possível um com o outro.”