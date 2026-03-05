Filho de David e Victoria Beckham segue sem falar com os pais após mensagem de aniversário 

Brooklyn Beckham expôs conflito com seus pais, David e Victoria. Reprodução / @brooklynpeltzbeckham / @davidbeckham

O modelo Brooklyn Peltz, 27 anos, ainda não retomou o contato com seus pais, David, 50, e Victoria Beckham, 51. O casal fez postagens desejando feliz aniversário ao filho nesta quarta-feira (4). Porém, nenhuma resposta veio por parte de Brooklyn.

David e Victoria publicaram a mesma imagem nos stories de seus perfis no Instagram. Na foto, eles aparecem em uma piscina com Brooklyn ainda criança. "Feliz aniversário, Brooklyn, nós te amamos muito", dizia a legenda no story de Victoria.

Já David também postou uma foto antiga em preto e branco, dele com Brooklyn. "27 hoje. Feliz Aniversário Bust. Nós te amamos", dizia a legenda. Bust é um apelido de infância de Brooklyn.

Victoria publicou uma imagem de si mesma balançando seu filho nos braços. "Feliz aniversário de 27 anos Brooklyn, eu te amo muito", escreveu na legenda.

Já nesta quinta-feira (5), paparazzis abordaram um dos irmãos de Brooklyn, Cruz Beckham, e o questionaram se ele tinha uma mensagem de aniversário para seu irmão mais velho.

— Feliz aniversário — respondeu Cruz.

Ele ainda disse que espera que haja uma reconciliação entre Brooklyn e seus pais, antes de se afastar dos fotógrafos.

Comemoração sem os pais

Segundo o TMZ, fontes próximas do filho mais velho dos Beckham afirmam que David e Victoria seguem bloqueados nas redes sociais do modelo e, por isso, ele nem viu as mensagens de parabéns. Brooklyn, inclusive, acreditaria que as postagens públicas de seus pais parecem um teatro para controlar a imprensa.

Ainda segundo o TMZ, Brooklyn teria celebrado seu aniversário de 27 anos ao lado de sua esposa, a atriz Nicola Peltz, e outros amigos próximos. Nada indica que ele teve contato com seus pais.

Entenda a briga entre a família Beckham

Em janeiro deste ano, Brooklyn Peltz expôs um cenário conturbado ao falar sobre sua família nos stories de seu Instagram. Ele xingou os pais e disse não ter interesse em retomar laços com eles, além de acusá-los de tentarem sabotar seu casamento com Nicola.

O modelo disse que sua esposa foi alvo de falta de consideração por parte de David e Victoria. Ele ainda revelou que se manteve calado antes pois tentava preservar sua privacidade, mas que decidiu se pronunciar depois do que descreveu como ataques contínuos e mentiras veiculadas pela imprensa a mando de seus pais.

Brooklyn afirmou que a esposa tem sido "constantemente desrespeitada pela minha família, não importa o quanto tenhamos nos esforçado para nos unirmos".

Além disso, Brooklyn contou que Victoria teria desistido de criar o vestido de Nicola no último momento antes do casamento, fazendo com que a atriz tivesse que procurar uma alternativa com urgência.

Outro momento de tensão teria acontecido durante a festa de casamento. Brooklyn acusou Victoria de "sequestrar" a primeira dança do casal ao interrompê-los e dançar com o modelo.

O filho mais velho de David e Victoria falou que nunca tinha se sentido "tão desconfortável ou humilhado na vida".

Uso do nome

Questões contratuais também foram mencionadas pelo modelo. Segundo Brooklyn, ele foi pressionado e até subornado pelos pais semanas antes do casamento para abrir mão de direitos relacionados ao seu nome.

Ele disse que sua recusa em assinar o acordo afetou a relação financeira e pessoal com a família. Brooklyn também ressaltou que, para seus pais, "a imagem da marca familiar está acima de tudo".