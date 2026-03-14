Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos

Informação foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais. @amadobatistaoficial / Reprodução / Instagram

A filha do cantor Amado Batista, Lorena Alves Batista, morreu na noite de sexta-feira (13), aos 46 anos, em Goiânia, capital de Goiás. A informação foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha.

Na mensagem, o cantor relatou que a filha enfrentava uma doença grave. No texto, ele descreveu a morte de Lorena como a maior dor que já sentiu.

“É como uma música que termina antes da hora, deixando um silêncio profundo e um vazio que nada consegue preencher. Para um pai, ver uma filha partir é algo que parece contrariar a própria ordem da vida”, escreveu.

O artista também destacou que, mesmo diante da doença, a filha nunca perdeu a doçura e a força. Ao final da homenagem, agradeceu o apoio recebido do público. “Obrigado por cada oração, por cada gesto de carinho”, afirmou.

Shows adiados

Em comunicado publicado nas redes sociais do cantor na sexta-feira (13), a equipe de Amado Batista havia informado que shows programados para este fim de semana foram adiados devido à doença grave de um familiar.

As apresentações previstas para sábado, (14) em Guarulhos e Botucatu, ambas em São Paulo, e domingo (15), na capital paulista, foram remarcadas. As novas datas devem ser anunciadas em breve.