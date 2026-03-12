Entenda a polêmica envolvendo Ana Castela e Virginia nas redes sociais

Polêmica chamou atenção dos fãs. @anacastelacantora / @virginia / Reprodução / Instagram

Após a repercussão de um vídeo publicado por Virginia Fonseca que teria sido interpretado como uma indireta para a cantora Ana Castela, internautas perceberam uma mudança nas redes sociais: a cantora deixou de seguir a influenciadora no Instagram.

A movimentação chamou atenção dos fãs e rapidamente passou a repercutir na web. Outro detalhe observado pelos seguidores é que Virginia também não segue a cantora na plataforma. Procurada pela revista Quem, a assessoria da empresária afirmou que “Virginia realmente nunca seguiu a Ana”.

A polêmica começou após circular nas redes um vídeo em que Ana Castela aparece maquiando Maria Flor, filha de Virginia com o cantor Zé Felipe. O momento teria dado início às interpretações e comentários que acabaram alimentando a discussão entre fãs na internet.

“Fez foi demorar. Muito desnecessário aquele comentário dela”, escreveu uma usuária. “Achei pouco”, comentou outra. “Tá certa! Mesmo se ela não estiver com o Zé, ela só estava tratando bem as crianças”, opinou mais uma seguidora.

Entenda a polêmica

A situação começou quando Ana Castela apareceu maquiando Maria Flor durante um encontro com a família de Zé Felipe. O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais por amigos da cantora e rapidamente chamou a atenção dos fãs.

Pouco tempo depois, Virginia publicou um vídeo maquiando a filha e comentou que a menina agora queria ser maquiada apenas pela mãe. Para parte do público, a fala foi interpretada como uma indireta à artista sertaneja.

Com a repercussão, Zé Felipe também decidiu se manifestar nas redes sociais. Sem citar diretamente o nome da ex-esposa, a quem chamou apenas de “mãe das crianças”, o cantor afirmou concordar com a posição dela.

O artista também destacou que prefere resolver questões familiares longe da internet.

Em meio à repercussão, Ana Castela também compartilhou um vídeo gravado na Fazenda Talismã, propriedade da família de seu ex-namorado.

Na gravação, a cantora aparece em clima descontraído e escreve: “É assim que eu comecei e é assim que eu vou continuar” (veja abaixo).

A publicação foi interpretada por parte do internautas como uma possível indireta sobre a polêmica.



