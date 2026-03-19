Diogo Nogueira desabafa sobre rumores após término com Paolla Oliveira: “A mentira virou verdade”

Às vésperas do show que faz em Porto Alegre nesta sexta-feira (20), no Auditório Araújo Vianna, Diogo Nogueira afirmou que os boatos sobre o fim do relacionamento com Paolla Oliveira inverteram a lógica da verdade nas redes sociais. O artista falou ao Gaúcha+.

— O problema de hoje é que a mentira se tornou verdade. E hoje você tem que provar para as pessoas que, na verdade, o que está sendo colocado nas mídias é mentira — disse o cantor durante a entrevista.

Ao comentar a exposição nas redes sociais, Diogo disse que entende a visibilidade como parte da vida artística, mas criticou a forma como a intimidade dos famosos é distorcida no ambiente digital. Segundo ele, o problema deixa de ser apenas a curiosidade do público e passa a ser a disseminação de versões falsas que ganham aparência de fato.

— Esse é o grande inferno — afirmou.

O cantor falou diretamente sobre a repercussão em torno do fim do namoro com Paolla. Segundo ele, a separação não foi unilateral nem marcada por conflito.

— A gente viveu intensamente o nosso relacionamento. Foi ótimo, foi maravilhoso, foi incrível. Eu amo a Paolla. A decisão é tomada sempre quando é um casal. A decisão é sempre pelos dois — disse.

Na mesma resposta, Diogo reforçou que a relação entre os dois continua respeitosa:

— A gente teve maturidade suficiente para entender que não era o momento. Mas a gente se gosta.

O sambista ainda criticou a expectativa de parte do público por uma ruptura traumática ou escandalosa.

— Não precisa terminar um querendo esfaquear o outro — disse, ao comentar a dificuldade de as pessoas aceitarem o fim de um relacionamento sem ódio, acusações ou espetáculo.

Diogo Nogueira apresenta nesta sexta-feira (20) a turnê Infinito Samba, que celebra seus 20 anos de carreira.