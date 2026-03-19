Gente

"Foi ótimo"
Notícia

Diogo Nogueira desabafa sobre rumores após término com Paolla Oliveira: “A mentira virou verdade”

Em entrevista à Rádio Gaúcha, cantor explicou que separação foi consensual e criticou o que chamou de distorções sobre o caso nas redes sociais

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS