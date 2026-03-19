Carol Portaluppi admite ter ciúmes de Renato: "Recebo muita mensagem no Instagram pedindo pra ser minha madrasta"

Carol Portaluppi e Renato Gaúcho. @carolinaportaluppi / Instagram / Reprodução

Com a relação tão próxima agora que o pai voltou a trabalhar no Rio de Janeiro desde o ano passado, Carol admite que "tenho ciúme, sim".

A relação entre Carol e Renato vai além dos gramados e é marcada por muita proximidade. Apesar de não morarem juntos, eles vivem praticamente lado a lado.

Na entrevista para Quem, Carol contou que os dois moram muito próximos, depois de chegarem a conclusão que não dava para dividir o mesmo espaço. Segundo a filha, "ele tem muito TOC" e brincou que, com o tempo, "ele vai ficar mais suportável".

"Ele é meu melhor amigo, nossa relação é muito bacana. Eu o amo muito", reforçou.

Fora de casa, a convivência ganha outro tom. Carol disse que os dois costumam jogar futevôlei juntos e a rivalidade aparece. "Esses dias jogamos juntos pela primeira vez, mas ali acabamos brigando, porque não somos pai e filha", explicou. Ela complementou que Renato "me dá muitos conselhos".

E o ciúmes?

Carol admite que o ciúme é recíproco na relação com o pai. Em tom de brincadeira, ela diz que Renato não perde a chance de expô-la. "Ele já falou em entrevista que eu gasto muito. Faz isso de propósito, pra eu ficar solteira pra sempre", explica.

Por outro lado, ela também não esconde o incômodo com as investidas direcionadas a ele. Carol assume que tem ciúmes, explicando que "as mulheres fazem questão de vir falar comigo. Recebo muitas mensagens no Instagram pedindo pra ser minha madrasta, essas coisas".

Carol não tem paciência para essas abordagens. Ela respondeu que "corto na hora. Não gosto dessas brincadeirinhas nem dessas piadinhas".