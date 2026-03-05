Britney Spears é presa por dirigir bêbada na Califórnia

Equipe de Britney foi procurada para comentar o caso, mas ainda não se manifestou. PASCAL GUYOT / AFP

A cantora Britney Spears, 44 anos, foi presa na noite de quarta-feira (4) por dirigir sob influência de álcool no Condado de Ventura, na Califórnia, segundo informou o site TMZ com base em fontes policiais.

A Patrulha Rodoviária da Califórnia abordou a artista por volta das 21h30min, horário local. Ela foi fichada no departamento do xerife local às 3h da manhã e liberada às 6h, de acordo com registros de detentos.

A equipe de Britney foi procurada pelo TMZ para comentar o caso, mas ainda não se manifestou.

Disputa judicial

A detenção de Britney ocorreu poucas horas depois de a cantora sair vitoriosa em uma disputa judicial.

Britney conseguiu uma ordem de restrição permanente contra um homem de 51 anos do estado da Louisiana que apareceu de forma inesperada em sua residência em Los Angeles após publicar, segundo o processo, "postagens perturbadoras" nas redes sociais.

De acordo com documentos obtidos pelo TMZ, o homem assedia a artista online desde 2013.

Em 2025, ele já havia sido preso por invasão de propriedade depois de aparecer na casa da cantora. Na ocasião, o segurança de Britney acionou a polícia ao notar a presença do suspeito no imóvel.

Quando os agentes chegaram, encontraram o homem tremendo e fumando cigarros, com "comportamento estranho" e fazendo "comentários incoerentes", conforme descrito na petição judicial. Com a nova decisão, ele deverá manter distância mínima de 100 jardas (cerca de 90 metros) da artista até 2030.

Em fevereiro, segundo a imprensa americana, Britney teria vendido os direitos de seu catálogo musical para a editora Primary Wave. Estima-se que o valor chegue a US$ 200 milhões (R$ 1,04 bilhão, na cotação atual).

Problemas com a Justiça

Não é a primeira vez que Britney enfrenta problemas com a Justiça. Em 2007, a cantora foi acusada em quatro contravenções após se envolver em uma colisão com um carro estacionado em Los Angeles.

As acusações relacionadas à batida foram retiradas depois que ela pagou os danos ao proprietário do veículo, e um júri a absolveu da última acusação — a de dirigir sem carteira de habilitação válida na Califórnia.

Aquele mesmo período foi marcado por uma série de episódios turbulentos na vida da cantora.