Viih Tube é vítima de golpe e perde R$ 6,8 mil ao tentar vender sofá na internet; entenda

Viih Tube tem 32 milhões de seguidores nas redes sociais. @viihtube Instagram / Reprodução

A ex-BBB Viih Tube revelou que foi vítima do golpe do falso comprador na quarta-feira (25). A influenciadora digital tentava vender um sofá pela internet, mas acabou enganada por um estelionatário que se passou por funcionário de uma plataforma de vendas.

Em vídeo publicado no Instagram, onde acumula mais de 32 milhões de seguidores, Viih Tube conta que logo após publicar anúncio do sofá recebeu contato de um homem. Ele teria se identificado como funcionário da plataforma de vendas e cobrou taxas para prosseguir com a venda do produto.

A influenciadora relata ter perdido R$ 6,8 mil.

Entenda o golpe

Na publicação, Viih Tube conta que o golpista utilizou e-mails e perfil com identidade visual semelhante à da plataforma de vendas. Durante o contato, ele cobrou R$ 600 da influenciadora como taxa para dar seguimento à venda do sofá na plataforma.

Após, a ex-BBB relata que transferiu mais R$ 6,2 mil, valor pedido pelo sofá, ao golpista acreditando que o valor seria devolvido quando a venda pela plataforma fosse concluída.

Viih Tube conta que percebeu que se tratava de um golpe quando o suposto funcionário da plataforma de vendas sugeriu que ela realizasse um empréstimo e solicitou novos valores.

A influenciadora relatou ter chorado de raiva após a situação e esclareceu que não há nenhum envolvimento da plataforma de vendas no caso.