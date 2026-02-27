Gisele Bündchen é a única übermodel do mundo. @gisele Instagram / Reprodução

Já nas passarelas, sua despedida oficial ocorreu na 39ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) de 2015, em que Gisele representava a grife Colcci.

Quando questionada se voltaria ao centro dos holofotes, Gisele foi sincera:

— Todo ano eu recebo essa ligação. Mas eu não tenho planos — admitiu.

Último desfile

A modelo destacou que as Olimpíadas representaram um final de capítulo "ótimo":

— As Olimpíadas foram um momento incrível; foi como uma experiência espiritual para mim, ter aquela pista onde eu estava por conta própria. Foi muito poderoso. Não sinto que vou sentir algo parecido com aquilo de novo. Senti que essa é uma ótima maneira de encerrar esse capítulo — afirmou.

Ela também comentou sobre sua nova campanha para o relógio J12, da marca de luxo Chanel, a realidade do mundo da moda, seu amor pela natureza e a maternidade. Gisele é mãe de três filhos: Benjamin, 16 anos, Vivian Lake, 13, e River, um.

— Crianças são simplesmente as melhores. Me sinto muito abençoada por ser mãe. Acho que nasci para isso. É pura alegria para mim, os sorrisos delas; tudo alegra o meu dia. É muito simples me fazer feliz; basta que elas sorriam para mim e eu penso: "Ah, ok. É perfeito" — disse.

Conexão com a natureza

A modelo gaúcha também relembrou suas raízes ao contar sobre sua forte conexão com a natureza, algo que ela sempre carregou consigo:

— Sempre tive uma profunda ligação com a natureza porque cresci em uma pequena vila no sul do Brasil, colhendo frutas das árvores e andando descalça.

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Ela destacou que sua percepção sobre o tema, porém, sofreu uma mudança depois de sua viagem de 10 dias ao Rio Xingu, na Amazônia, quando Gisele viveu com a tribo Kisêdjê.

— Foi somente nessa viagem que pude ver o impacto do que os humanos estavam fazendo com a mineração e os pesticidas, tudo o que estava acontecendo com o desmatamento, e como isso afetava os povos indígenas. — contou.

Para defender a causa ambiental, Gisele criou o Fundo Luz Alliance em 2007, em parceria com a BrazilFoundation. Com o tempo, a iniciativa abraçou outras temáticas sociais, e hoje também auxilia mulheres e crianças.

Confira a nova campanha de Gisele Bündchen