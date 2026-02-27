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"Todo ano eu recebo essa ligação": Gisele Bündchen revela se tem planos de voltar às passarelas

 A última vez que a gaúcha desfilou foi na cerimônia de abertura das Olimpíadas, no Rio de Janeiro em 2016

Zero Hora

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