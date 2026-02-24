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Quem é Bruno Bevan, visto com Wanessa Camargo na Sapucaí

Formado em publicidade e medicina, ator ganhou reconhecimento após interpretar Zé Hélio na novela "A Dona do Pedaço", em 2019

Zero Hora

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