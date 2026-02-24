Quem é Bruno Bevan, visto com Wanessa Camargo na Sapucaí

Os dois foram vistos trocando beijos e abraços no Carnaval do Rio de Janeiro. Fabio Rocha / TVGlobo / Guto Costa / Divulgação

A cantora Wanessa Camargo, 43 anos, foi vista ao lado do ator Bruno Bevan, 37, nos corredores da Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro. No ano passado, a artista teve um rápido romance com Allan Souza Lima.

Conforme fontes do colunista Lucas Pasin para O Globo, o casal ficou em um camarote para ter privacidade, longe das áreas mais badaladas da Sapucaí.

No entanto, alguns funcionários e foliões ainda viram Wanessa e Bruno trocando abraços e beijos.

Ao ser procurada por O Globo, Wanessa confirmou a relação de forma discreta: "estamos nos conhecendo, sim". Ela e o ator mantém contato frequente por menagens.

Quem é Bruno Bevan

Além disso, Bruno foi modelo em campanhas nacionais e internacionais desde os seus 19 anos, segundo suas redes sociais. Ele afirmou que se formou na sua primeira graduação, publicidade, por exigência da família, e depois começou a estudar dramaturgia.

Em uma publicação no Instagram, Bruno escreveu que demorou 10 anos até "finalmente ter um destaque na maior emissora do país e no horário mais nobre", se referindo a participação em A Dona do Pedaço, em 2019.

Antes, ele disse que "foram muitos 'nãos', cenas que eu entrava mudo e saía calado e papéis que caíam de última hora".

Em 2020, Bruno decidiu cursar medicina durante a Pandemia de Covid-19 e se formou em 2025, concluindo a segunda graduação.

"Brotou a força de vontade para somar no sistema de saúde do nosso país e fazer a diferença na sociedade como um todo de outra forma! A arte é necessária na medicina e elas conversam o tempo todo por meio da escuta, da empatia, do olhar, do afeto, da sensibilidade, da percepção e até mesmo quando seus ofícios se cruzam", completou.

O ator, que já morou na Índia durante oito meses, no México e em outros países, também surfa desde criança e aprendeu a velejar.

Nas redes sociais, Bruno também compartilha registros de sua vida cotidiana em viagens, na praia e ao lado da família, além de publicidades para diferentes marcas.