Mamonas Assassinas: por onde anda Valeria Zoppello, ex-noiva de Dinho, vocalista da banda

Valeria Zoppello foi noiva de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas. Reprodução / @valeriazoppello

A exumação dos restos mortais dos cinco integrantes dos Mamonas Assassinas, realizada na segunda-feira (23), reacendeu o interesse do público pela trajetória do grupo nas redes sociais. O procedimento foi autorizado pela Justiça e integra um processo movido pela família de um dos músicos.

Em meio à repercussão, a trajetória de Valeria Zoppello, a eterna "Pitchulinha" e ex-noiva do vocalista Dinho – nome artístico de Alecsander Alves – voltou ao centro das atenções.

Aos 51 anos, ela mantém uma vida discreta. Atua como fotógrafa, administra o Orquidário Cantareira, em São Paulo, e soma mais de 160 mil seguidores no Instagram, onde se define como "fotógrafa e viajante, amante da natureza e dos animais".

Na próxima segunda-feira (2), quando o acidente aéreo que vitimou os músicos completa 30 anos, a TV Globo exibirá na Tela Quente o documentário especial Mamonas — Eu Te Ai Lóve Iú.

Na produção, Valeria relembra o relacionamento com a banda e os bastidores do acidente. De última hora, Dinho pediu que ela não embarcasse no avião que, horas depois, colidiria contra a Serra da Cantareira.

Como está Valeria Zoppello?

Segundo informações disponibilizadas nas redes sociais, após o acidente, Valeria morou na Europa e fotografou automobilismo por mais de 20 anos. Hoje ela mora em São Paulo.

Ela já viajou por mais de 30 países, algumas vezes por missão de paz. Atualmente, se sustenta como fotógrafa e possui uma agência de elenco, além de trabalhar com publicidade e cinema.

A maior dedicação da ex-modelo é em torno do Orquidário Cantareira, que atende à região da Serra da Cantareira com plantas que, segundo ela, "trazem um prazer enorme".

A relação com Dinho

A relação entre Valeria e Dinho durou cerca de oito meses, entre 1995 e 1996, até o acidente aéreo que acabou interrompendo os planos do casal. Inseparável do cantor, ela o acompanhava em turnês e era carinhosamente chamada de "Pitchulinha".

O apelido serviu de inspiração para um dos maiores sucessos da banda: a música Pelados Em Santos, em que Dinho canta o verso "Pois você, minha pitchula / Me deixou legalzão / Não me sintcho sozinho / Você é o meu chuchuzinho".

Após a tragédia, Valeria manteve uma amizade com a família do vocalista. Embora tenha seguido em frente, ainda mantém muito respeito, amor e saudade de sua história com Dinho.

"Sim, namorei um dos homens mais lindos, talentosos, desejados e engraçados do Brasil. Sim, nosso amor sempre foi verdadeiro e fortíssimo, e o levarei comigo eternamente, como o amor deve ser", escreveu a fotógrafa em um post de 2024.

Na época, ela ainda comentou sobre sua relação com o luto, a fama e sua decisão de manter a vida privada:

"Fui extremamente famosa, mas saibam que a fama é efêmera, e que tem ônus e bônus. Hoje sinto um alívio imenso por não precisar expor minha imagem e que usufruo desse direito, mantendo minha vida particular o mais privada possível".

A fotógrafa também afirmou que não guarda o luto por Dinho, mas que se lembra dele:

"Se sou feliz? Claro! Se ainda me lembro do Dinho? Óbvio! Se sigo guardando o luto? Com certeza não!".

Saudade

Em um post mais antigo de 2023 (veja abaixo), Valeria escreveu sobre a saudade que sente do vocalista, que foi seu parceiro, amor e amigo:

"Saudade é um sentimento, isso é fato! Mas há saudade que tem forma, textura, sabor, mas acima de tudo, trilha sonora!

Há saudade que é pungente, mas há aquela que não se sente mais como uma ferida aberta, porém, sempre vai te pegar de surpresa! Vem ao seu encontro em uma tarde qualquer, quando ouve-se ao longe alguma festa, com pessoas rindo e cantando juntas… aquela trilha sonora!! A trilha sonora da sua vida!", afirmou.