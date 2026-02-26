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Mamonas Assassinas: por onde anda Valeria Zoppello, ex-noiva de Dinho, vocalista da banda

Ex-modelo acompanhava o músico em turnês, mas não embarcou no avião que colidiu contra a Serra da Cantareira

Zero Hora

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